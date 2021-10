El precio de la soja cayó, mientras que el trigo y el maíz cerraron con alzas

23/10/2021 - 02:40 Economía

El precio de la soja volvió a caer en el mercado de Chicago ante el avance de la cosecha estadounidense, mientras el trigo y el maíz cerraron con ganancias, en especial el cereal que marcó un saltó de casi US$ 5,5.

El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 0,28% (US$ 1,29) hasta los US$ 448,46 la tonelada, mientras que la posición enero retrocedió 0,22% (US$ 1,01) para concluir la jornada a US$ 452,22 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el firme avance de la cosecha norteamericana con rindes superiores a los reportados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda), según marcaron los operadores del mercado.

El maíz ganó 1,08% (US$ 2,26) y se posicionó en US$ 211,80 la tonelada. El trigo mejoró 1,98% (US$ 5,42) y se ubicó en US$ 277,78 la tonelada, como consecuencia de la una demanda internacional robusta del cereal, con Túnez, Jordania, Turquía y Japón.

Además, la debilidad del dólar frente a las principales monedas del mundo sumó impulso a los precios.