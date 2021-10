"Hay que acordar con el FMI o viene un verano tormentoso"

29/10/2021 - 00:39 Economía

El economista Miguel Kiguel consideró que la cotización de los dólares libres "está muy alta", pero estimó que la Argentina necesita esos valores, cercanos a los $200, "en esta coyuntura". "Los dólares paralelos, tanto el blue como los financieros, están muy altos, pero la Argentina necesita eso en esta coyuntura. Es un precio de desconfianza", sostuvo el ex secretario de Finanzas.

Según Kiguel, "hoy tenemos un dólar alto como había entre 2003 y 2007, años en los que hacía falta un tipo de cambio elevado, porque la Argentina estaba en default, no lograba confianza y había que recomponer las reservas". Con respecto a la relación del Gobierno con el FMI, el economista advirtió: "Si la Argentina no quiere un verano tormentoso, va a tener que arreglar con el Fondo". Consideró que para pagar la deuda con ese organismo "hay que tomar más deuda. El año que viene hay que pagarle al FMI U$S18.000 millones de capital y Argentina no los tiene ni por casualidad".

"No podemos vivir con lo nuestro. El acuerdo, para este Gobierno, es muy costoso y debería tragarse más sapos de lo que le gustaría. Si no los come, no hay programa, porque el Fondo no puede aceptar un programa inocuo". En este marco, dijo que en la Argentina "todo indica que se está armando una tormenta perfecta".