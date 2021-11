La cotización del dólar oficial mayorista superó por primera vez los $100

08/11/2021 - 13:17 Economía

El dólar libre opera a $199 para la venta, el mismo nivel al que había cerrado la semana pasada, luego de tocar por primera vez en la historia los $200 por unidad.

Con un dólar mayorista que rompió el techo de los $100 por primera vez, la brecha cambiara se ubica en el 90,9 por ciento.

El tipo de cambio oficial en el mercado mayorista o interbancario, que rige en las operaciones de comercio exterior, avanza 19 centavos en el día, a $100,07 para la venta.

El dólar mayorista anota un incremento de 18,9% en el transcurso de 2021. En tanto, el dólar “blue” gana 19,9%. En ambos casos dicha tasa es la mitad de la de la inflación del período, en torno al 40 por ciento.

Mientras continúa la tensión en las cotizaciones paralelas de la divisa, en especial en las que surgen de operaciones con bonos soberanos, el Banco Central frena el avance de la cotización oficial mayorista.

Hay que recordar que el dólar mayorista operaba debajo de los 10 pesos el 10 de diciembre de 2015 (cerró a $9,75), cuando Mauricio Macri asumió la Presidencia, en el tramo final del control de cambios impuesto por su antecesora, Cristina Kirchner. Es decir que en casi seis años transcurridos desde entonces, el tipo de cambio oficial subió un 926% o más de diez veces en términos nominales desde aquel valor, también con “cepo”.

“La devaluación muy controlada del peso que viene haciendo el Gobierno, se hace a una tasa inferior a la que tienen los activos en pesos, evidenciando lo retrasado que se encuentra el tipo de cambio; con lo que solo se motiva o impulsa la busqueda de cobertura”, indicó Nicolás Chiesa, director de Portfolio Personal Inversiones.

El economista Luis Palma Cané sostuvo que “las medidas que estamos viendo son más de lo mismo. No se puede esperar más de un Gobierno que está realmente perdido, no tienen un rumbo claro. Además parten de un diagnóstico totalmente errado de lo que es el origen de la inflación. El Gobierno entiende que la inflación no es un problema monetario, sino de los formadores de precios. Esto en el mundo profesional ya no se discute más”.

El economista agregó “el problema central hoy, es que el Gobierno sigue emitiendo desenfrenadamente con fines electorales y por eso los precios seguirán subiendo. Esto también ocurre con la moneda estrella en la Argentina, que es dólar. Lamentablemente seguirá subiendo el dólar y los precios en general, porque estas medidas no tienen sustento en el tiempo”, explicó Palma Cané.