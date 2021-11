El dólar rompe un nuevo récord y trepa a 202 pesos la cotización libre

10/11/2021 - 12:41 Economía

A solo cuatro días de las elecciones legislativas que vivirá el país, el dólar libre abrió hoy con un precio de $202 para la venta, mostrando una suba de $2,50 en el día. De esta forma, superó el máximo histórico de $200 del martes.

En el mercado mayorista, plaza donde interviene el Banco Central con operaciones de regulación de liquidez, el billete verde es pactado a $100,14, con una ganancia mínima de tres centavos. La brecha cambiaria quiebra el techo del 100%, ahora en 101,7%, el margen más amplio en casi un año, desde el 18 de noviembre de 2020.

Este pasado martes, el ministro de Economía Martín Guzmán, había dicho que el Gobierno iba a mantener su política de no devaluar en forma brusca el tipo de cambio oficial.

Guzmán afirmó que, pese a la venta de las últimas semanas, “el Banco Central no ha perdido reservas. De hecho, las ha acumulado”.

En ese sentido, el economista Rodrigo Álvarez afirmó que “el Gobierno lo que dice es ‘yo no voy a generar saltos abruptos en el tipo de cambio, esto va a ser suave’... Cuando vamos a las experiencias, la suavidad siempre es relativa a la velocidad de la inflación”.

“Si el Gobierno quiere recuperar algo de todo el terreno perdido, tendría que devaluar por encima del ritmo de la inflación varios meses. Vamos a la historia y esto nunca pasó. Ningún Gobierno pudo devaluar más del 4% por más de dos meses consecutivos”, agregó Álvarez, en declaraciones radiales.

El Banco Central continúa en noviembre con su diaria intervención reguladora de liquidez en el mercado mayorista. En el mes anota un saldo negativo de unos 142 millones de dólares.

Las reservas internacionales crecieron este martes en USD 83 millones, a USD 42.879 millones, ya que el BCRA registró el ingreso de USD 296 millones correspondientes a desembolsos por USD 237 millones del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y otros USD 59 millones del BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento).

Para Javier Timerman, socio de AdCap y co-fundador de Banza, “después de las elecciones, creo que va a primar más la racionalidad, que el discurso anti FMI ya no va a tener sentido y va a haber negociaciones más rápidas”.

“Cuando uno no tiene financiamiento y tiene que afrontar estos pagos, tiene que acordar con su acreedor; no queda mucho margen para seguir discutiendo. En Argentina estamos en una situación de bastante estrés económico, y ante esa situación, la alternativa de la radicalización simplemente no existe: no hay ni flujo ni stock”, indicó Timerman.