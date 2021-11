El 2021 se despedirá con una serie de aumentos que impactan en los bolsillos de la gente

29/11/2021 - 03:40 Economía

Los precios de distintos productos comenzarán el último mes del año con incremento en sus precios como en el caso del pan y sus derivados, la carne vacuna y también en la carne de pollo, cuyo congelamiento de precios vence el 30 de noviembre, según indicaron desde la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas.

A su vez, también habrá reajustes en los servicios de comunicaciones el mes próximo, ya que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) estipuló que los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, Internet y televisión por suscripción tendrán a partir del 1 de diciembre una nueva revisión. Aún no se definió de cuánto será el reajuste, pero está el compromiso del ente nacional con las empresas privadas de conceder un aumento.

Por otro lado, tal como viene sucediendo todos estos meses, los vehículos 0km también tendrán un reajuste en sus valores y desde algunas concesionarias dejaron trascender que en promedio, la suba alcanzará un 3%. Desde YPF señalaron que no subirá el precio de los combustibles debido a la aplicación de un impuesto, pero aún no trascendió la prórroga que evitaría el aumento.

El presidente de YPF Pablo González, negó a principios de este mes que se planifique un aumento de combustibles para diciembre, luego que un ejecutivo de la compañía mencionara esa posibilidad. González señaló que "no hay nada definido sobre los aumentos de naftas. No se confirma ningún aumento", indicó.

No obstante, reconoció que "en diciembre vence una prórroga del impuesto a los combustibles líquidos, algo que impacta directamente sobre el surtidor (...). La secretaría de Energía está trabajando en prorrogar ese vencimiento. Si no se saca una prórroga antes de fin de mes, eso va a pasar; pero se está trabajando para que no suceda", agregó. Sin embargo, hasta ahora no se dio a conocer la prórroga del vencimiento del impuesto.

Telefonía celular e internet: el Enacom señaló que en diciembre habrá una revisión de las tarifas. A partir de ella, los reajustes serán en abril, agosto y diciembre de cada año.

Carnes: tras las subas que impactaron con fuerza en el precio de la carne vacuna, la industria frigorífica anticipó que los precios este mes podrían subir hasta un 20% a partir de una mayor demanda estacional y también por una menor oferta de bovinos para faena.

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Empresas Productoras Avícolas (Cepa), Roberto Domenech, señaló a EL LIBERAL respecto del precio del pollo a salida de fábrica: "Tenemos un compromiso acordado con Comercio Interior de sostener los precios hasta el 30/11 y de ahí lo revisábamos, porque hasta noviembre teníamos dos incrementos salariales que representan un 13%".

Panificados: desde el Centro de Industriales Panaderos (CIP) indicaron que el precio del kilogramo de pan y de todos los productos derivados, subirá 20% desde el 1/12, debido a los distintos ajustes de materia prima y salariales que tuvieron las panaderías. El precio pasará de los $150 por kilogramo a $180 aunque no descartaron que en algunas panaderías, pueda llegar a los $200 .