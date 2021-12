Un 75% de trabajadores cuentapropistas no realiza aportes a la seguridad soci

09/12/2021 - 00:38 Economía

Tres de cada cuatro trabajadores cuentapropistas o independientes no hacen aportes a la seguridad social, según consigna el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. El dato muestra que entre los trabajadores no asalariados, el 74,8% no tiene aportes. Es el registro más alto desde 2015, cuando había llegado a 76,8%.

Si bien el problema de la informalidad pega más alto entre los cuentapropistas, el informe también consigna que el 29,6% de los asalariados tampoco tiene aportes. Esto hace que casi la mitad del total de los trabajadores -el 47,2%- no cuente con este beneficio.

Otro indicador negativo que creció a la par de la mayor informalidad es el de los trabajadores que están debajo de la línea de la pobreza. Llegan a 28,2%, el porcentaje más alto desde que arrancó este índice en 2010.

El martes pasado el Observatorio difundió su último informe que releva lo ocurrido en el tercer trimestre de este año. El desempleo llega al 9,1% un retroceso fuerte contra el 14,2% que había alcanzado en el primer año de la pandemia.

Sin embargo esta mejora oculta una precarización del empleo. Por un lado, la baja fue marcada por el rebote de la actividad tras el fin del confinamiento. Pero también por el incremento del "efecto desaliento": desocupados que se rinden tras meses de búsqueda infructuosa. Al abandonar la búsqueda ya no son considerados dentro de la población económicamente activa y esto hace que el desempleo caiga.

Según el informe de la UCA, sólo el 42,1% de la población económica activa logró acceder a un empleo pleno de derechos. El 9,1% está desempleado y el 19,2% tienen un subempleo inestable: changas, trabajos temporarios o programas de empleo con contraprestación. Al mismo tiempo, el 29,6% cuenta con un empleo regular pero precario, sin afiliación al Sistema de Seguridad Social.

Salarios a la baja

Esta precarización hizo que entre 2019 y 2021 el poder adquisitivo de los ingresos laborales del total de los ocupados disminuyera el 7,4%. En 2021 la media de los ingresos mensuales del total de los ocupados fue de $ 50.534. Para los trabajadores con empleo pleno el ingreso promedio fue de $ 68.973, para los de empleo precario fue de $ 44.798 y para los subempleados, de $ 18.637.

"En el sector formal hay pocos empleos nuevos, con salarios que poco acompañan la inflación o van a la baja", indicó Agustín Salvia, director del Observatorio. "En el segmento informal se recupera más el empleo, pero golpea más la inflación". Destacó que la creación de empleos tiene que crecer por encima de la demografía.