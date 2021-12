Más gente se verá alcanzada por Bienes Personales

09/12/2021 - 00:42 Economía

El pago del impuesto a los Bienes Personales por el período 2021, podría incluir a una mayor cantidad de personas de clase media e incluso alcanzar a gente que nunca pagó ese gravamen ya que 2 semanas antes de las elecciones del 14/11, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto para elevar de $2 millones a $6 millones el valor del patrimonio a partir del cual se debe tributar.

Sin embargo, si bien el texto fue girado a Diputados, allí no hubo hasta ahora ningún avance y el tema ni siquiera está en la agenda. De hecho, no fue incluido en la última reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en la cual se les dio dictamen a varias iniciativas. Si el texto no se convierte en ley antes de que comience 2022, este sería el tercer año con el mismo mínimo no imponible, pese a los altos índices de inflación y a la suba del dólar.

Mantener todo tal cual está llevaría a que más personas queden alcanzadas por esa carga fiscal, cuando no necesariamente tuvieron una mejora patrimonial e, incluso, cuando en términos reales (descontada la inflación) sus activos sean probablemente de un valor menor al de años en los que no tributaron, o sí lo hicieron pero con alícuotas inferiores a las que les podrían tocar ahora. Estos efectos, fueron en su momento advertidos por dirigentes del oficialismo en el Senado.