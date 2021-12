Transportistas indican que faltan insumos y no todos podrán pagar el bono

17/12/2021 - 01:59 Economía

Las empresas de transporte de cargas acordaron con el sindicato de choferes, el pago de un bono de $48.000 en 4 cuotas que no todas podrán afrontarlo, mientras el sector atraviesa un escenario de escasez con suba de precios de insumos y cierran un año en el que las proyecciones de actividad no llegan a más de una semana.

El presidente de la Cámara de Transportistas de Carga de Santiago del Estero (Catse), Federico Lo Bruno, se refirió a la actualidad del sector y respecto del bono de $48.000 en 4 partes que se acordó con el Sindicato de Camioneros, dijo que "entra en vigencia a partir de febrero, con lo cual el pago se hará en los primeros días de marzo, pero hay dos situaciones a tener en cuenta: la primera que hay empresas que operan en el rubro paquetería a las que les será más accesible pagarlo porque han tenido trabajo y otras que no lo han tenido como el de combustibles y transporte de animales".

En este contexto, indicó: "Algunas empresas trataremos de adelantar el bono, hacerlo en enero para que lo cobren en febrero y los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Pero no todas van a poder cumplir, hay algunas que presentarán medidas judiciales porque no están de acuerdo con lo firmado por los directivos en Capital Federal y van a judicializar esta situación. En Santiago hay un puñado de empresas que van a poder pagar, nosotros nos privaremos de alguna inversión, pero le vamos a dar prioridad a la gente".

A su vez, indicó en cuanto a la situación del sector que "faltan insumos, por ejemplo no se consiguen cubiertas y hoy cuando se encuentra, una cubierta que habitualmente cuesta $45.000, la venden a $100.000 porque no hay y el que la vende no tiene certeza de a cuánto le van a reponer el producto. Tampoco hay repuestos y lo que se consigue está todo dolarizado tomando como referencia el dólar paralelo".

No obstante, señaló que algunas empresas tuvieron un buen desarrollo de actividad en estos últimos meses. "Los pagos del bono del gobierno provincial ha generado movimientos, lo mismo el incentivo de obras, todo eso ha posibilitado que en el caso nuestro podamos pagar este bono, inclusive beneficiando a las sucursales de las provincias que no tienen movimiento. Ese bono ha hecho que los comercios puedan pedir más mercadería y demanden más del transporte".

De todos modos, señaló que hay incertidumbre a futuro. "No tenemos una proyección para el año que viene, aún hay mucho temor, de semana a semana se va definiendo el nivel de actividad, no se puede hacer previsión de nada. No esperábamos cerrar el año así, esperábamos un cierre de año peor".