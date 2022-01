Derrumbe en bonos de la deuda y subió el riesgo país

13/01/2022 - 23:32 Economía

El índice S&P Merval subió 0,31%, mientras que las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street marcaron caídas de hasta 6,9%, los bonos de deuda en dólares se hundieron hasta 3,3% alcanzando mínimos desde su salida al mercado en 2020 y el riesgo país avanzó a los 1.863 puntos básicos.

En este contexto, los bonos en dólares retrocedieron por novena sesión consecutiva y sus pérdidas promedian el 9,4% en 2022, lastrados por la desconfianza de los inversores, quienes temen que se dilate, o no se logre, un acuerdo entre el Gobierno y el FMI. Los bonos del canje tocaron los precios mínimos desde su salida al mercado hace 16 meses, en septiembre de 2020. Desde aquel debut promedian un descenso de precios del 40 por ciento.

Por su parte, el dólar libre ganó $1, a $209,50 para la venta, próximo a su máximo histórico intradiario de $210 del pasado 30 de diciembre. El mayorista avanzó 9 centavos, a $103,77, con una brecha cambiaria de 101,9% respecto del "blue". El "contado con liqui" bajó a $207,71, y el MEP a $200,67. El dólar "solidario", cerró en $180,03.

El precio de la soja bajó U$S 6,5 a U$S 380 la tonelada y a $39.560 en moneda local en la Bolsa de Comercio de Rosario. El maíz bajó U$S 5 a U$S 220. El trigo cerró en $ 24.000 y por contrato a U$S 235.