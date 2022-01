En el primer mes del año, los 0km subieron, en promedio, $100.000 más

21/01/2022 - 01:10 Economía

El mercado de los vehículos 0km inició el año con un alza promedio del 5% en el precio de las unidades, aunque en la mayoría de las concesionarias hay esperas de 30 hasta 120 días en varios modelos, en especial la entrada de gama, para la entrega de los vehículos.

El año pasado, el incremento en el precio de los vehículos finalizó en un promedio del 60%, casi 10 puntos por encima de la inflación. Ese ritmo de avance en los precios se mantiene este año y también los problemas para la provisión de unidades.

"El aumento en este mes de enero fue de un 5% y eso viene siendo mes a mes, más allá que suben por arriba de la inflación el tema pasa por la poca disponibilidad de unidades, sigue faltando unidades de todo tipo y eso complica la operatoria lamentablemente", se sinceró Carlos, encargado de ventas de una concesionaria local.

En los vehículos más económicos que rondan los $2 millones, un 5% más equivale a un incremento de $100.000, casi 3 salarios mínimos vitales y móviles. Y, si se toma un ingreso promedio del sector privado, es el equivalente a casi un salario y medio más, en un solo mes. Con salarios que en 2021 crecieron a un promedio del 45% y una inflación en el 50%, los 0km están 15 puntos promedio por arriba del avance salarial.

En esta misma concesionaria oficial, comentaron que "el vehículo más barato que tenemos hoy cuesta $2,5 millones, patentado. Pero no tenemos stock".

Carlos explicó que aún cuando hoy una persona desee pagar en efectivo los $2,5 millones que cuesta ese vehículo, no se lo pueden vender porque no lo tienen. "Hoy el único canal de venta para los vehículos más económicos es por plan de ahorro. No nos están mandando por venta directa al concesionario, pero si se tiene un plan y se licita en la cuota 2 entonces ahí sí una vez que piden la unidad, demoran unos 2 meses".

El escenario, con algunas variantes es similar en todas las concesionarias. Los vehículos más económicos, aquellos que cuestan entre $2,2 y $2,5 millones, están sin stock.

"Hoy el problema más serio es la disponibilidad. En todos los modelos hay intervalos sin producto, hay una escasez a nivel mundial de semiconductores que perjudica a todas las fábricas. En todos los catálogos estamos con faltantes, con entrega a 30 - 60 - 90 - 120 días", indicó Ariel, gerente de ventas de otra concesionaria de primera línea.

Agregó: "Los precios han subido en promedio un 5% y en algunos modelos más. Pero fue porque les impactó otra escala del impuesto al lujo". Desde diciembre, la tasa efectiva del impuesto del 25% alcanza a unidades cuyo valor está por encima de los $3,4 M. Y la tasa efectiva del impuesto del 54% a los que están por encima de los $8,6 millones.