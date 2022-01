Colegios privados confirman que la cuota subirá menos que la inflación este año

25/01/2022 - 00:43 Economía

El Dr. Diego Basualdo, representante legal de los colegios La Misericordia y San José se refirió a la situación económica actual y destacó que los colegios privados fijaron en noviembre de 2021 un reajuste de las inscripciones y aranceles del 40% para el ciclo lectivo 2022, en un país "en el que el índice inflacionario es del 50% y los precios no se quedan quietos".

El directivo se refirió de esta forma a que la fijación que se realizó en los aranceles y las matrículas de este ciclo lectivo, permitirá a las familias organizar sus presupuestos en función de contar con un monto ya prefijado para la educación de sus hijos.

"Nosotros fijamos en noviembre del año anterior –los aranceles y las matrículas- y estamos acostumbrados que en enero explota el dólar, los precios, estamos acostumbrados a eso. Pero nosotros lo que hacemos es apretar los dientes porque sabemos que no es un cuestión de modificar el costo del arancel sino que esto tiene que ver con el ingreso de la familia", señaló Basualdo en declaraciones a Canal 7.

Puntualizó que "nosotros como escuela lo que menos queremos es ser una mala noticia para la familia. Por el contrario, queremos ser una buena noticia, entonces ya ha dejado de ser una preocupación un dolor de cabeza", señaló en alusión a la fijación de los valores que ya se hizo en Noviembre.

Recordó que los porcentajes de incremento para este año, "se fijaron el año pasado en un 40% en una Argentina que tiene un índice inflacionario superior al 50% y en un mes de enero que también nos consta a todos que los precios no se han quedado quietos".

Destacó que "no solo nosotros sino también la comunidad escolar, va a seguir apostando a lo que es la educación, no podemos renunciar a la educación, el día que no apostemos a la educación como sociedad estaremos perdidos".

El directivo, también se refirió a la situación de la pandemia de coronavirus y su impacto en el sector educativo privado. Indicó que "vivimos un clima de alerta desde el 2020 en adelante, siempre habitualmente pasa por el tema económico y estos últimos años se ha agregado el tema de la salud, nosotros nunca hemos bajado la guardia, siempre hemos estado preocupados del tema que estamos transitando, alertas y atentos a los cambios".

Agregó que "pienso que este año 2022 se presenta con elementos que han llegado para incorporarse en forma definitiva como el barbijo, la higiene, ventilación de ambientes, esa parte del protocolo ha venido a quedarse en su gran mayoría". Pero, "hay otros aspectos relacionados con el desarrollo de la situación epidemiológica: El pase sanitario, los períodos de reincorporación de los contagiados, son elementos móviles que no se pueden anticipar".