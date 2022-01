El precio de los granos, en alza con la soja en U$S 397

28/01/2022 - 23:05 Economía

El precio de la soja cerró la semana con una nueva suba en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con un salto de US$ 7 respecto a la víspera, en US$ 397 la tonelada.

Para entrega en la primera mitad de marzo, la oferta por la oleaginosa fue de US$ 380 la tonelada; marzo y abril, US$ 370 y mayo, US$ 365.

Por el maíz con entrega disponible, las mejores ofertas se ubicaron en US$ 230 la tonelada, sin cambios con respecto a la jornada anterior, mientras que la condición para entrega contractual cedió hasta US$ 225.

Para el trigo con descarga disponible, la mejor oferta fue de U$S 240 la tonelada. La entrega en marzo se mantuvo en US$ 240 y para abril hasta los U$S 245 la tonelada. El girasol cerró sin cambios a U$S 480 la tonelada.

A su vez, un informe de la BCR, señaló que "las exportaciones de trigo tuvieron su mejor diciembre de la historia al alcanzar 2,27 millones de toneladas, por un monto total de U$S 629 millones". De esta manera, en el décimo segundo mes del año y primero de la campaña comercial del cereal cerró con volúmenes récord. La tonelada de trigo se exportó con un valor FOB de U$S 277 la tonelada, más de un 26% por encima de los U$S 219 la tonelada que se pagaban en diciembre del 2020.