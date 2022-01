“Una reactivación no depende solo de una baja del déficit fiscal sino del clima de inversiones”

30/01/2022 - 02:30 Economía

El economista Daniel Marx, ex director del BCRA y negociador jefe de la Deuda Externa del país entre 1989 y 1993, analizó luego de la presentación que se hizo del entendimiento entre el FMI y el gobierno argentino por la deuda que mantiene el país con esa institución que hasta ahora "se conocieron los lineamientos generales" pero para poder analizar si se podrá cumplir con el acuerdo, "hay que conocer las metas para ver las posibilidades de entendimiento en los próximos 30 meses".

Marx respondió a las inquietudes planteadas por EL LIBERAL con respecto a las posibilidades de cumplimiento de los anuncios realizados el viernes, señalando que "hay que tener en cuenta que no está publicado y tampoco me parece está terminado el memorando de entendimiento con el Fondo Monetario, eso es lo que dice el comunicado del FMI más claramente de lo que fue la conferencia de prensa del Gobierno que da los lineamientos generales".

En ese punto, subrayó que técnicamente "hay que ver cómo se computa el déficit fiscal. El FMI para las metas en general no pone porcentaje de producto –como los mencionados por el ministro Guzmán en el anuncio- sino que lo pone en término nominales". Añadió que no se puede conocer si es factible de cumplirse este "entendimiento" porque "hoy no se puede saber con los datos que existen, porque hay que conocer las metas para ver las posibilidades de entendimiento en los próximos 30 meses".

A su vez, al ser consultado respecto de si una reducción del déficit fiscal podría impulsar una reactivación que permita un crecimiento económico, explicó que "cuando se baja el déficit eso hay que ver si es compatible o no con una reactivación. Pero eso no depende directa y exclusivamente del déficit fiscal sino que depende del clima de inversiones entre otras cosas".

No obstante, agregó que “si hay gran ingreso de fondos y estabilización de la economía, esta economía puede ir creciendo y eso va generando nuevos ingresos, generando nuevos recursos, entonces es compatible bajar el déficit con tener una economía en crecimiento simultáneamente”.





Sin embargo, señaló que “eso no será fácil de entrada pero tampoco depende solo de esas cuestiones fiscales de por sí, sino también y mucho de cómo está ordenada la economía, qué perspectivas da y cómo se facilita o no esa reactivación con la estabilización y movilización de recursos en general del sector privado más que todo, pero para eso también hay que conocer el resto del programa económico”.