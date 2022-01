El índice de salarios subió por encima de la inflación

31/01/2022 - 18:35 Economía

El índice de salarios tuvo un aumento intermensual en noviembre 3,9%, con lo que nuevamente por encima de la inflación de 2,5% registrada ese mes, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Los salarios del sector Privado Registrado aceleraron su crecimiento hasta 4,5% mensual (vs 3,7% en octubre), mientras que los del sector Público se incrementaron 2,7% mensual (vs. 3,7%% en octubre) y los del sector Privado no registrado alcanzaron el 4,3% mensual (vs. 5,7% en octubre).

Durante noviembre se aplicaron varios aumentos correspondientes a cuotas paritarias o reajustes pendientes.

Luego de que el Indec diera a conocer las cifras, el Ministerio de Economía informó que “se destacaron los aumentos en los sindicatos de estaciones de servicio, plásticos, alimentación, comercio, madera y gastronómicos.

De esta forma, a un mes de finalizar el año, el Índice de salarios total acumula en los primeros once meses del año un aumento de 49,5%, por encima del incremento de los precios registrado en el mismo periodo (45,4%).

Los salarios del sector Público lideran la suba (54,5%), seguidos por los del sector Privado Registrado (53,1%), ubicándose por detrás los del sector Privado no registrado (32,8%).

En forma interanual, el Índice de salarios total creció 52,2% interanual (vs. 51,2% interanual en octubre), por encima de la inflación interanual del mes (51,2%).

Por sector, el salario del sector Privado registrado creció 55,5% interanual, el del sector Público, 58,2% interanual y el del sector Privado no registrado, 34,4% interanual.