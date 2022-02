YPF subió casi $11 por litro sus combustibles y anticipan más ajustes

03/02/2022 - 00:08 Economía

El aumento aplicado en los combustibles desde este miércoles por YPF resultó mayor al anunciado por la petrolera a las expendedoras en la noche del martes, cuando se anticipó una suba promedio entre naftas y gasoil del 9% que, finalmente una vez aplicada en surtidor resultó de un 10,5% promedio.

Esto fue así porque la nafta Súper subió un 9%, pasó de $96,30 a $105. Aumentó en $8,70 por litro. La nafta Infinia, aumentó un 11%. De $112,50 escaló hasta los $124,90, un 9,9%. El ajuste fue de $12,40 por litro. La suba promedio en naftas fue de $10,50 por litro.

En el caso del gasoil, el diésel 500 subió 9% desde los $90,60 a los $98,80. El incremento fue de $8,20 por litro. A su vez, el diésel Infinia aumentó 13%. Pasó de $108,20 a $122,30 el litro. El alza fue de $14,10 por litro o el 11,5%. Fue el ajuste más importante de todos. En promedio, el gasoil, subió $11,15 por litro. Hasta anoche, la mayoría de las petroleras siguieron el reajuste de YPF. Solo Axion no había actualizado sus valores, pero se estimaba que lo haría a última hora o en las primeras de hoy.

El incremento en los bolsillos de los santiagueños es importante. Por ejemplo, quien completaba un tanque con 45 litros de nafta Infinia hasta el martes, pagaba $5.062. Pero desde ayer, debe desembolsar $5.620. Es decir unos $560 más.

Pese a que este reajuste llegó luego de 9 meses, según señalan expertos del mercado de combustibles, este incremento no será el último ya que hay un retraso respecto del valor del petróleo y del tipo de cambio que llega al 30%.

"Este 9% de aumento aún no compensa el retraso de los precios en el surtidor respecto de las referencias internacionales que se siguen", señaló Daniel Montamat, ex director de YPF. Según el analista ese desfase llega hasta el 30% en el valor de las naftas. Además, señaló que el componente impositivo de los combustibles no se aplica desde el año pasado y allí se acumula otro 10% de retraso.

Agregó que "van a ser necesarios nuevos ajustes, pero el asunto es que mientras el tipo de cambio no se dispare, todo esto puede ser dosificado. El problema es si hay un salto devaluatorio". A su vez, también subrayó el desfase existente en el componente impositivo que integra el valor de cada litro de combustible y cuya aplicación se viene postergando desde el 2021. Indicó que "solo aplicando el desfase del ICL acumulado implica un ajuste entre 7 y 10%".

A su vez, subió el precio del GNC un 13,5% de $52 a $59 por m3. Esa alza obedeció a un nuevo porcentaje que aplican productoras de GNC y a la suba del transporte y distribucíon desde el 1/2. Pero, el precio del gas industrial y comercial van atados al precio de la nafta, pero aún no llegó al surtidor e impactará en las próximas semanas.