Fuerte caída de acciones y bonos e incrementos en precio de materias primas

25/02/2022 - 00:26 Economía

Las acciones argentinas en Wall Street cayeron hasta un 8%, y acompañaron esa baja los papeles del mercado local con un 2,8% y los bonos con un retroceso del 3%, en línea con el derrumbe de los mercados internacionales, por la invasión de Rusia a Ucrania.

La excepción fue el dólar blue que cerró a $ 210,50 tras crecer 50 centavos, alcanzado su mayor precio desde el 17 de enero y mantiene una suba del 1,7% en el año.

En el mercado mayorista, el billete se pactó a $107,38, unos 10 centavos arriba del cierre anterior y la brecha cambiaria con el dólar informal es de 96 por ciento. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) y el MEP avanzaron 0,2%, a $ 203,4 y a $ 198,3, respectivamente.

El índice S&P Merval perdió 2,8% y en el segmento de bonos los principales títulos en dólares anotaban pérdidas de hasta 3%, con el Global 2030 a tope de las caídas y le seguían el Bonar 2029 con 2,5% y el Global 2035 con un 2,2% de retroceso.

El riesgo país trepó 2,9% y 50 unidades hasta llegar a los 1.789 puntos básicos, tras tocar durante la jornada los 1.821 puntos, máximo desde fines de enero.

Las bolsas europeas cayeron aún mas con Fráncfort perdiendo más de un 4%, al igual que Milán, París que cedieron un 3,8%, similar baja que sufrió Londres, mientras que Madrid cayó 2,9%.

La caída de la Bolsa de Moscú rozó el 40%, mientras el rublo, alcanzó su mínimo histórico frente al dólar, antes de la intervención del banco central de Rusia. Las bajas también se instalaron en Asia, donde Hong Kong perdió 3,2%, Tokio cerró con una caída del 1,8% y Shangái, en retroceso de 1,7%.

El trigo trepó más de 5% en el mercado de futuros estadounidense y alcanzó un máximo en más de nueve años y medio: Así, el contrato Trigo 03/22 sumó U$S 18,37 (suba de 5,70%) y finalizó en U$S 340,25 la tonelada. En tanto, los futuros de maíz también operaron en alza y alcanzaron un nuevo máximo en nueve meses y medio: en este caso, el contrato Maíz 03/22 subió U$S 4,43 (1,64%) hasta U$S 273,61 la tonelada. En cambio, la soja cierra el miércoles con caídas luego de haber alcanzado un máximo desde 2012 durante la rueda: el contrato Soja 03/22 cayó U$S 4,96 (0,80%) hasta U$S 610,50.la tonelada.

El precio del barril de petróleo cerró hoy en Nueva York con leves subas, tras haber superado en el inicio de la jornada los 100 dólares, en una jornada fuertemente marcada por la tensión por el avance tropas rusas sobre Ucrania.

El barril de la variedad WTI ganó 1,3% para cerrar en 93,30 dólares mientras que el tipo Brent subió 2,6% y se pactó en 99,40 dólares, según cifras consignadas por el New York Mercantil Exchange (Nymex).