Bajan la soja, el trigo, el maíz y el petróleo por tomas de ganancias en los mercados internacionales

26/02/2022 - 01:00 Economía

La Bolsa porteña cerró febrero con una baja de 0,84% y acumuló en el mes un descenso de 3,23%, a pesar de la recuperación registrada en los mercados internacionales en medio de la crisis ucraniana. El riesgo país aumentó 0,6% hasta los 1.771 puntos básicos.

El dólar oficial cerró a un promedio de $ 112,9, con una suba de siete centavos respecto al cierre, con lo que a lo largo de febrero acumuló un incremento de 2,02%. El blue se negoció sin cambios, a $211. El CCL bajó 1,8%, a $ 199,8, mientras que el MEP cede 1%, a 196,3. El mayorista ganó siete centavos y finalizó a $ 107,4, y en el transcurso del mes subió 2,31%. Así, el dólar ahorro cerró a $ 186,47.

El precio internacional de petróleo cayó poco más de 1% y logro moderar el alza registrada cuando llegó a cotizar por encima de los US$ 100, en medio de la crisis por el avance militar ruso sobre Ucrania.

Los precios de los granos se desplomaron en el mercado de Chicago debido a fuertes tomas de ganancias por parte de los fondos especulativos. El contrato de marzo de la oleaginosa cayó 4,28% (US$ 26,18) hasta los US$ 584,20 la tonelada; el trigo se desplomó 5,10% (US$ 13,98) y se posicionó en US$ 259,63 la tonelada; y el maíz cayó 5,10% (US$ 13,98) y cerró a US$ 259,63 la tonelada.