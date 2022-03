Soja, trigo y maíz, imparables por el conflicto bélico

28/02/2022 - 21:38 Economía

Los granos subieron en el mercado de Chicago de manera generalizada, lo que devolvió a la soja por encima de los U$S 600 la tonelada y al trigo hasta los U$S 340 con un alza superior al 10% respecto del cierre del viernes, impulsados por el conflicto ruso-ucraniano.

Para los contratos de marzo, la cotización de soja se incrementó 3,4% (U$S 19,8) para cerrar a U$S 604,2, para los de mayo ascendió 3,3% (U$S 27,3) para finalizar a 601,3 dólares, mientras que para julio sumó 2,7% (U$S 19,2) para culminar a U$S 593,9.

Por otro lado, los precios del maíz en Chicago finalizaron con fuertes incrementos, por las agresivas compras desde el sector de los fondos de inversión y por la paralización del comercio desde Ucrania.

Así, para los contratos de marzo, la cotización de maíz se incrementó 5,7% (U$S 14,9) para cerrar a U$S 274,6, para los de mayo ascendió 5,3% (U$S 13,8) para finalizar a 271,9 dólares, mientras que para julio sumó 5,1% (U$S 12,9) para culminar a U$S 266,5.

Para los contratos de marzo, la cotización de trigo subió más del 10% (U$S 31,2) para cerrar a U$S 340,9, para los de mayo aumentó 8,6% (U$S 27,3) para finalizar a 343,2 dólares, mientras que para julio sumó 7,9% (24,6%) para culminar a U$S 336,9.