Soja y maíz lideran ventas al exterior con la India y Vietnam como comprador

06/03/2022 - 23:59 Economía

El complejo sojero totalizó ventas al exterior por U$S 23.841 millones a lo largo de 2021, un incremento del 60,4% interanual que lo consolidó como el principal sector exportador del país, con el 30,6% del total.

En segundo lugar se mantuvo el complejo maicero, con el 11,9% del total, con ventas por U$S 9.295 millones y un crecimiento del 51,1%, respecto del año 2020.

En tercer lugar se ubicó el complejo automotriz, que de esta forma también replicó el ranking del 2020, al explicar del 9,1% del total de las ventas, por U$S 7.100 millones, con un alza del 64,8% respecto del ejercicio previo.

El cuarto y quinto lugar lo ocuparon nuevamente los rubros petrolero-petroquímico (U$S 5.208 millones), y carne y cuero bovinos (U$S 3.608 millones), con mejoras interanuales del 42,3% y 7,1%, respectivamente.

En conjunto, los cinco principales rubros representaron el 62,9% del total de envíos al exterior.

En la sexta, séptima y octava ubicación figuraron los sectores triguero (U$S 3.488 millones y suba del 41,2%), oro y plata (U$S 2.908 millones y escalada del 22,9%) y pesquero (U$S 1.990 millones y crecimiento del 15%).

En 2021 las exportaciones de girasol marcaron un fenomenal crecimiento del 102,1% interanual (U$S 1.334 millones).

A diferencia del 2020, cuando la mayoría de los complejos cerraron con caídas interanuales producto del freno en el comercio internacional que generó la pandemia del coronavirus, en 2021 registraron subas 33 de un total de 40 complejos exportadores relevados por el Indec.

Solamente presentaron caídas interanuales los complejos de maní, limón, peras y manzanas, ajo, yerba mate, arándanos, y garbanzos.

Entre los que mantuvieron la posición del año anterior se mantuvo el sector lácteo, en el décimo lugar, con un total de ventas al exterior de U$S 1.164 millones y un alza del 16,2% respecto de 2020.

De acuerdo con anteriores datos del Indec, el año pasado la Argentina exportó por un total de U$S 77.934 millones -una suba del 42% respecto del 2020- e importó por un valor de U$S 63.184 millones (49,2% más que en el ejercicio previo).

En el caso de la soja, los principales destinos de las exportaciones fueron India por U$S 3.394 millones (un aumento del 65,7% anual), China por U$S 2.393 millones (un incremento del 10,1%) y Países Bajos por U$S 1.691 millones (alza del 176,3%).

Respecto del maíz, las principales compras las acapararon Vietnam por U$S 1.525 millones (aumento del 23,9%), Corea del Sur con U$S 1.168 millones (suba del 171%) y Egipto por U$S 697 millones (mejora del 9,2%).