El dólar oficial subió a $114,37 y el paralelo cerró con alza de $2 a $204

09/03/2022 - 23:31 Economía

La cotización del dólar oficial cerró en $114,37, con una suba de $0,31 en relación al cierre del martes, mientras los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operaron con bajas de hasta 2,3%.

El dólar “blue” subió $2, a un promedio de $204 por unidad. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) bajó 2,3%, a $ 194,16 y el MEP 2%, a $ 190,60, en el tramo final de la rueda.

El mayorista subió 2 centavos a $108,68. El dólar “solidario” cerró en $188,71. La Bolsa porteña bajó 0,94%, en tanto las ADRs de empresas argentinas en Wall Street avanzaron más de 7%. El riesgo país anotó un retroceso de 87 unidades, para quedar en 1.892 puntos básicos.

El precio del trigo en Chicago bajó 6,60% (U$S 31,23) a U$S 441,48 la tonelada. La soja disponible retrocedió 1,05% (US$ 6,61) hasta US$ 619,68 la tonelada. El maíz disponible bajó 2,58% (US$ 7,68) a U$S 289,36 la tonelada,