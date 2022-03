El alza de los combustibles fue de $10 a $14 por litro y en GNC subiría $5, promedio, el m3

14/03/2022 - 23:04 Economía

La suba de combustibles, la segunda en lo que va del año, que comenzó a regir desde las primeras horas del lunes implica un incremento de entre $10 y $14 por litro en el caso de las naftas de YPF, la petrolera que tiene los precios más económicos y un alza de entre $10,90 y $15,90 también por litro, en el caso del gasoil.

En promedio, entre todos los combustibles la suba fue de 10%. Pero, fue más fuerte en los combustibles Premium. En el caso de YPF en la nafta y el diésel Infinia que subieron $14,40 y $15,90, respectivamente.

Cabe destacar que en un reportaje concedido a EL LIBERAL el ex secretario de Energía, Daniel Montamat había anticipado el fuerte retraso que tenía el valor de los combustibles en el país, ante la escalada que registró el precio del barril de petróleo por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que disparó más de 20% su valor en menos de un mes.

A su vez, había calculado que el retraso del precio de los combustibles en surtidor era de un 30%, previo a la escalada del precio del petróleo, cuando aún no superaba los U$S 90 el barril, debido al congelamiento que rigió en el país desde abril de 2021 hasta febrero de este año. Pero luego, esa diferencia se amplió por la suba del barril de petróleo que hoy cotiza por encima de los U$S 100.

En este contexto, se produjo el lunes este incremento. Los nuevos valores por litro en los surtidores de YPF en la Capital santiagueña son de $115 la nafta Súper, $139,30 la Infinia. En el caso del diésel, $109,70 el gasoil 500 y $138,20 por litro el Infinia.

Otra petrolera que se sumó a los aumentos fue Shell. En el caso de sus surtidores locales, la nafta Súper por litro subió a $117,20. La VPower a $141,90. El diésel Fórmula subió a $114,60 y el VPower a $140,90.

En el caso de otras marcas como Refinor y Gulf, también subieron pero copiaron los aumentos de YPF y quedaron a esos mismos valores.





Tanques llenos





Tras los incrementos, completar un tanque de 45 litros con nafta Súper cuesta desde este lunes $5.175. Hasta el domingo, costaba $4.725, con lo cual el aumento, en plata fue de $450.

Cargar el mismo tanque con Infinia, tiene un costo de $6.268 desde la 0 hora del lunes, pero antes costaba $5.620, con lo cual los automovilistas deberán disponer de casi $650 más para completar la misma carga.

A su vez, cargar 45 litros de diésel 500 tiene un costo de $4.936 desde este lunes, cuando antes se necesitaban $4.446, lo que implica un desembolso ahora de unos $500 más.

Por otro lado, completar una carga de 45 litros de Infinia Diésel, cuesta $6.219 desde el lunes, pero antes llenar el tanque con ese mismo combustible, valía $5.503. Ahora quien cargue este combustible, deberá destinar $716 más.





El GNC, $5 promedio

En tanto, otro combustible como el GNC el cual utiliza casi un 10% del parque automotor local, unos 20.000 vehículos, también está previsto un incremento ya que los nuevos contratos aprobados por la Secretaría de Energía de provisión de este fluido a las estaciones de servicio, fijaron que los incrementos se producirían siguiendo el alza que registrara la nafta Súper.

Con la suba de 8,6% de la Súper, si el GNC aumenta en igual proporción, pasaría de los $59 promedio actuales por m3, a unos $64, equivalentes a unos $5 promedio, dependiendo de la situación de mercado de cada expendedora.

El reajuste en los precios del GNC se produciría también en los próximos días.