Alertan por falta de gasoil para la cosecha y en Santiago prevén escasez en la semana venidera

24/03/2022 - 22:58 Economía

El presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), Gabriel Bornoroni alertó por la falta de gasoil para el inicio de la cosecha a la par que el titular de la Cámara de Combustibles local (Cepase) Jorge Saad advirtió que la última semana de este mes, se empezará a notar el faltante de combustibles en las estaciones locales.

"No es una posibilidad, es una certeza porque ya hoy está faltando el gasoil en las estaciones de servicio y estamos en una situación complicada, año tras año venimos con los mismos inconvenientes de falta de producto para la cosecha", señaló Bornoroni ante la consulta de EL LIBERAL respecto de si puede escasear el diesel en el inicio de la cosecha gruesa el mes próximo.

En la provincia, según la Bolsa de Cereales de Córdoba, se sembraron más de 1,8 millones de hectáreas entre soja, maíz, girasol y sorgo, cuya cosecha se iniciará el mes próximo. Cabe destacar que el año pasado, con una cantidad menor de hectáreas, la provincia se erigió como la mayor exportadora de granos del NOA con ventas al exterior por más de U$S 1.300 millones.

En este contexto, Bornoroni indicó que "no podemos responder a la demanda creciente de combustible porque no tenemos producto. Y no hay producto porque las petroleras lo tienen que importar a precio internacional y estamos viendo que nadie quiere importarlo a un precio más caro para venderlo a un precio más barato internamente, ninguna petrolera".

Agregó que "por otro lado, tienen que conseguir los dólares y eso se está complicando. Hay que recordar que el secretario de Energía de la Nación, salió a decir que estaba complicado para conseguir los dólares para el gas de los argentinos, entonces, hay que imaginar lo que se complica a las petroleras para conseguir dólares para importar los combustibles. Pero la cuestión es que las petroleras no quieren comprar más caro de lo que lo van a vender después".

En cuanto a la situación de las estaciones de servicio, señaló que "es gravísima, tenemos márgenes congelados, falta de producto y paritarias que han superado todas las actualizaciones. Ya venimos hace dos años dando más de lo que el sector puede y eso hace que estemos en una situación supercrítica con necesidad de intervención del Gobierno, porque si el Gobierno no interviene el conflicto es latente".

En tanto, el ex secretario de Energía y ex director de YPF, Daniel Montamat sostuvo a EL LIBERAL que las brechas entre el precio de importación del combustible y el valor de venta en surtidor siguen ampliándose y que ello será un problema grave al inicio de la cosecha de granos.

"El gasoil importado está 35% más caro por litro", señaló al indicar que el valor en surtidor hoy es de $112 y debería estar en $170. "Esto es un problema porque en la cosecha gruesa hay un pico de demanda agrícola y si no es suficiente la producción doméstica, nadie va a importar para vender a pérdida. Lo que se solía hacer era desgravar de impuestos ciertos cupos de importación...esa podría ser una salida transitoria", indicó.





En la provincia

Por su parte, Jorge Saad, presidente de la Cepase local, sostuvo que "la situación en Santiago es igual que en todo el país: Está faltando combustible en las estaciones porque las petroleras nos han recortado el volumen. Estamos con cupos. Siempre, las expendedoras teníamos un abastecimiento de medio tanque para abajo pero ahora nos hemos comido ese stock por los recortes que han ido efectuando las petroleras".