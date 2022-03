Las acciones de empresas argentinas en Nueva York subieron hasta un 10,2%

24/03/2022 - 23:05 Economía

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York (ADRs) subieron hasta 10,2%, con importantes ganancias para las del sector agrícola, servicios financieros y energéticas. La Bolsa porteña no abrió sus puertas por el feriado del Día de la Memoria.

El riesgo país, cerró en 1.832 puntos básicos. El precio del petróleo bajó 2,11% ante el fracaso de una serie de cumbres internacionales entre integrantes de la Unión Europea para concretar sanciones contra el petróleo y el gas rusos.

El barril Brent con entrega en mayo cedió 2,11%, en U$S 119,03; el de Texas (WTI) cayó 2,26%, en U$S 112,34. Los granos cerraron a la baja en Chicago. El contrato mayo de la soja cayó 1,02% (U$S 6,43) hasta los U$S 625,10 la tonelada.

El maíz perdió 1,32% (U$S 3,94) a U$S 294,38 la tonelada. A su vez, el precio del trigo, descendió 1,81% (U$S 7,35) y cerró en U$S 398,94 la tonelada.