A pocos días de iniciar la cosecha gruesa, ponen cupos al gasoil y preocupa la provisión de GNC

La posibilidad que se interrumpa la provisión de GNC por la demanda residencial cuando bajen las temperaturas y la limitación en la venta de gasoil ante el inicio de cosecha, que ya se comenzó a aplicar en otras provincias, son los dos temas clave que preocupan a los expendedores santiagueños según expresaron desde la Cámara de Expendedores local (Cepase).

Ayer, la Confederación de Entidades de Hidrocarburos (Cecha) entidad a la cual adhiere la Cepase, emitió un comunicado advirtiéndole al Gobierno que "el desabastecimiento, la falta de respuesta de su parte y el atraso en los precios están poniendo en jaque la provisión de combustibles y toda la cadena productiva".

"Hace tres meses que venimos avisando por todos los medios que esto iba a pasar", aseguró Gabriel Bronoroni, presidente de Cecha. "Hoy en las estaciones estamos operando con sistema de cupo, podemos vender 15 litros de gasoil por cliente", agregó. Además, el dirigente advirtió que este contexto no afectará únicamente a las estaciones expendedoras de combustible, que están operando "a pérdida desde hace años", sino que además incidirá en toda la cadena productiva. "En estas condiciones, no está garantizado el combustible para levantar la cosecha", aseveró.

El presidente de la Cepase, Jorge Saad, señaló que "en la mayoría de las provincias los distribuidores mayoristas están sin combustible para abastecer al agro, con lo cual los agricultores compran una parte en distribuidor y otro en las estaciones. En Santiago, aún le sigue comprando al mayorista que ya les ha puesto los cupos y está empezando a querer faltar", indicó.

Explicó que "lo que sucede es que muchos productores tienen stock y están utilizando eso y a su vez ven de obtener algo más del mayorista, lo cual no quiere decir que si no encuentra gasoil puedan salir a buscarlo en las estaciones de servicio. Hoy las estaciones están vendiendo tanque lleno a vehículos, pero si vienen con tambores o batanes, no se les va a llenar, va a depender del volumen porque además las estaciones ya han utilizado todo el cupo que les envía la petrolera este mes y hay que ver cuánto van a entregar el mes próximo".

GNC

Por otra parte, Saad compartió la preocupación del sector respecto de la provisión de GNC a las estaciones cuando disminuya la temperatura. "Nuestro primer objetivo hoy es el de gestionar reuniones y aclarar la incertidumbre que los colegas de nuestra región tienen por lo que pueda pasar cuando la demanda de gas residencial se incremente", señaló en función de las restricciones que se empezaron a aplicar en otras provincias.

Agregó: "Vamos a tener reuniones con la Secretaría de Energía de la Nación para ver qué va a pasar. Estamos en tratativas para ver dónde llegamos, tenemos noticias de provincias que ya les han puesto restricciones en el suministro y queremos ver qué pasa en nuestra zona".

"Nuestra preocupación no es solamente por los colegas, sino que se traslada a todas las actividades que dependen del GNC como el transporte escolar, los remises, los fletes y hasta los nuevos camiones de carga que ya circulan por el territorio", explicó. La preocupación surgió porque el fin de semana, los estacioneros que operan en las áreas de Naturgy Ban y Metrogas, fueron anoticiados que debían restringir la venta de GNC al volumen en firme contratado.