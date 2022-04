Camilo Tiscornia: "Estamos en otro escalón de inflación, con una aceleración que va a persistir"

01/04/2022 - 00:57 Economía

El economista Camilo Tiscornia señaló en diálogo con EL LIBERAL que los datos de la inflación de marzo de 5,4% que midió su consultora, indican que "entramos en otro escalón de inflación, con una aceleración que creo va a persistir en el tiempo".

El analista consideró que las herramientas que utilizó el Gobierno como "los Precios Cuidados no funciona definitivamente, no es la solución a los problema de la inflación, encima se tiene la presión de la inflación que viene de afuera y esto no se va a resolver con los esquemas que el gobierno viene aplicando".

Puntualizó: "Hemos entrado en otro escalón de inflación, definitivamente y lamentablemente creo que va a persistir en el tiempo. Porque ahora estamos con un dólar que se mueve más rápido, el año pasado se movía al 1% por mes ahora cerca del 3%, está la inflación internacional, están los precios que en 2021 el Gobierno no tocó como son los combustibles y los servicios públicos que también van a aumentar, con lo cual diría que sí, estamos en una especie de aceleración realmente".