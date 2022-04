Subió el Merval, bajó el riesgo país y los granos cerraron con mayoría de alzas

05/04/2022 - 00:49 Economía

El índice S&P Merval subió 0,89%, en línea con las bolsas de referencia que finalizaron la sesión con resultados positivos, en una jornada en la que las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street cerraron con ganancias de hasta 5,3%. En este marco, el riesgo país anotó un retroceso de 1,1%, para quedar en 1.693 puntos básicos, el nivel más bajo en lo que va del corriente año.

Los precios de los granos iniciaron la semana mayoritariamente alcistas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en línea con lo que sucedió en Chicago, el mercado internacional de referencia. La soja disponible se ubicó en U$S 418 la tonelada, un alza de U$S 3 respecto del viernes pasado. En moneda local, las ofer tas alcanzaron los $ 46.770.

El maíz con descarga disponible cerró en U$S 255 la tonelada, lo que implicó un incremento en su cotización de U$S 15 entre ruedas; mientras que para la entrega contractual, el mejor valor ofrecido se ubicó en U$S 250, equivalente a U$S 10 por encima del precio del viernes.