Marco Lavagna: “Es imposible bajar la inflación de un día para el otro”

05/04/2022 - 14:40 Economía

En director del Indec Marco Lavagna de visita en Santiago presentando e próximo censo que se realizará el mes de mayo, dialogó con EL LIBERAL y se refirió a la situación de la inflación y a la fecha que se dará a conocer el dato de marzo.

"Nos toca reflejar lo que está pasando a veces son buenas noticias, otras no, pero siempre digo lo mismo lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se puede corregir con lo cual lo que tiene que hacer una oficina de estadística es reflejar que es lo que está pasando, nos duela o sean buenas noticias que es lo que nos permite después que los organismos y ministerios tomen decisiones", señaló Lavagna.

"El próximo índice de inflación correspondiente a marzo lo vamos a dar a conocer el 13 de abril y claramente inflación es uno de los ejes centrales que la Argentina tiene para afrontar es uno de los temas más estructurales y más preocupantes que tiene que es lo que qué después te permite mejorar algunas cuestiones también de índole social que aún son materia pendiente como país", agregó.

"No puedo opinar sobre las políticas públicas porque eso me puede llevar a que tenga un sesgo en la información que damos", sostuvo al ser consultado respecto de si se están utilizando las herramientas adecuadas para bajar la inflación.

En otro párrafo señaló: "Como argentino espero que podamos encaminar en forma definitiva el problema de la inflación y que se pueda ir bajando paulatinamente que es uno de los temas que hay que trabajarlo con unos años por delante. Es imposible bajar la inflación de un día para el otro, esto lleva un esfuerzo de varios años el poder decir que se está pudiendo avanzar en la baja de la inflación ", sentenció.