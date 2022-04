Creció la demanda de alquileres mientras tratan cambios a la ley actual

09/04/2022 - 01:06 Economía

Mientras el Gobierno a nivel nacional a través del Congreso busca modificar la actual ley de alquileres para hacerla más beneficiosa para los inquilinos y locatarios, la demanda de unidades habitacionales para vivienda no ha dejado de crecer desde diciembre del 2021 hasta la actualidad, a punto tal que el tiempo que se necesita para alquilarla ha bajado a una cuarta parte de la prepandemia.

Los corredores inmobiliarios Miguel Moreno, presidente del Colegio de Corredores (CSPISE), Héctor y Santiago Salvatierra y Sergio Smith señalaron en diálogo con EL LIBERAL lo perjudicial que se ha vuelto la ley actual y con ello la necesidad urgente de introducirle cambios, en un contexto en el cual la salida de la pandemia generó una demanda inesperada por el sector, pero que se explica a partir de distintos factores.

“Hoy increíblemente la demanda de un departamento o una casa para alquilar es mucha y se puede medir por el tiempo de espera para colocar una unidad. Antes, demorábamos 30 días para poder alquilarla, pero hoy en una semana se lo alquila”, indicó Héctor Salvatierra.

“Un departamento hoy cuando se publica, en un día vas a tener por lo menos 20 consultas”, agregó Santiago Salvatierra a lo que Moreno agregó que “este año se ha hecho más notorio. A partir de diciembre ya se ha visto un incremento en estas consultas”.

Para los operadores, en estos últimos años influidos por la pandemia y luego su retirada, hubo al menos dos momentos clave. El primero fue el 2020, cuando “la gente veía que la pandemia se iba a extender, nadie quería alquilar y la mayoría que tenía una unidad alquilada, la dejó porque veían que pagar el alquiler durante un año, por ejemplo en el caso de los estudiantes, era mucho porque se veía que todo iba a ser virtual, lo mismo ha sucedido en gran parte de 2021”, indicaron. No obstante, en la última parte del año pasado, “toda esa demanda que había estado contenida en la pandemia, ha salido a buscar alquilar. Pero a eso hay que sumarle que no se terminaron nuevas unidades que estaban en construcción. Y a su vez, había propietarios que no querían alquilar”, agregaron. Esa serie de factores, sumado a una situación económica cada vez más complicada que llevó a que gente del interior que pensaba enviar a sus hijos a estudiar en otras provincias decidió que se quedarán aquí y la apertura de nuevas carreras en la universidad pública y privada, motivó que estudiantes de otras provincias eligieran Santiago para estudiar. También por una cuestión de costos y distancias.

“Hoy la demanda de alquileres abarca a todas las zonas, porque todo está cerca. Para nosotros puede ser lejana una propiedad que está a 25 cuadras del centro administrativo o de la universidad, pero para la gente de otras provincias, esa distancia no es insalvable”, señalaron. Agregaron que “la carrera de medicina ha hecho que venga gente hasta de Chile a vivir aquí e instalarse por la oferta educativa que se ha ampliado. Además Santiago es una provincia muy segura y económica”, agregó Moreno.

De todas formas, todos coincidieron en la necesidad urgente de modificar la actual ley de alquileres.

“Estamos a favor de una modificación, no de una suspensión que implicaría un parate que nos dejará a la espera de a ver qué pasa con la nueva ley, entonces proponemos la modificación de dos puntos: Uno de ellos, que en vez de actualizar en forma anual, sea cada 6 meses y la reducción del plazo mínimo de locación de 3 a 2 años”, indicó Moreno. Apuntó que “el otro punto es el impuesto a la propiedad ociosa, el gobierno cree que con eso va a aumentar la oferta pero en realidad va a pasar lo contrario”.