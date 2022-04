El dólar “solidario” se cotizó a $195,34, por arriba del blue

13/04/2022 - 00:03 Economía

La cotización del dólar oficial cerró en $ 118,39 y en esta semana corta acumuló un alza de $0,70, equivalente a una suba de 0,59% respecto del cierre de la semana pasada.

El dólar “blue” se negoció sin cambios, a $195 por unidad, con lo que en los últimos 3 días hábiles marcó un retroceso de $1 (- 0,51%).

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) operó con una baja de 0,1%, a $190,53 y el MEP cayó 0,6%, a $ 190,80. El mayorista marcó una suba de $0,21 respecto de su último cierre, en $ 112,97, mientras que en la semana aumentó $0,81 (0,72%).

Así, el dólar “solidario” cerró en $ 195,34. La bolsa porteña subió 0,76% y en el balance semanal ûpor las jornadas sin operaciones del jueves y viernes Santoû acumuló una baja de 1,14%.

En Wall Street, las acciones de las firmas argentinas cerraron con alzas de hasta 9,4%.

El riesgo país bajó 0,8%, para quedar en 1.719 puntos básicos. La soja se ubicó en U$S 440 la tonelada, subió U$S 5. En pesos, el precio fue de $ 49.620 la tonelada. Por el maíz descarga inmediata y entrega contractual se ofrecieron U$S 250 la tonelada. El maíz tardío cerró en U$S 245; julio y agosto, US$ 240. Por el trigo descarga inmediata se ofrecieron U$S 335 y un máximo de U$S 340 para entrega el 18/4.