El FMI confirmó que la Argentina podrá pedir un nuevo tipo de préstamo

Argentina logró ingresar al listado de países que podrán acceder a un nuevo financiamiento que aprobó el directorio del FMI para que comience a funcionar desde el próximo 1° de mayo, aunque creen que estará totalmente operativa a fines de 2022.

Se trata del Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad, cuyo objetivo es complementar el menú de financiamiento del organismo con una herramienta flexible, que permita a los miembros más vulnerables del organismo enfrentar desafíos de largo plazo, como el cambio climático y la preparación para pandemias.

El RST canalizará los Derechos Especiales de Giro (DEG) aportados voluntariamente por países con posiciones externas sólidas hacia naciones donde las necesidades son mayores. La idea es dar financiamiento accesible a más largo plazo para fortalecer la resiliencia y la sostenibilidad de los miembros y, así, contribuir a la estabilidad prospectiva de la balanza de pagos.

Argentina, entre los países elegibles pero que más pagarán

Según anunció el FMI en el contexto de su asamblea de primavera (boreal), las tres cuartas partes de las naciones socias de la entidad serán elegibles para acceder a este crédito especial, que tendrá un plazo de 20 años y un período de gracia de 10 años y medio.

Los 143 países que integran la lista de economías elegibles cumplen con alguno de los siguientes criterios:

Su ingreso nacional bruto per cápita en 2020 (o 2019, si los datos de 2020 no están disponibles) no sobrepasaba los US$12.050. En el caso de la Argentina, ese valor ascendía a US$8930.

Tenía, según las estadísticas del Banco Mundial, una población inferior a 1,5 millones en 2020 y su ingreso nacional bruto per cápita en 2020 (o 2019, si los datos de 2020 no están disponibles) no superaba los US$30.125.

Los países elegibles, a la vez, fueron divididos por el FMI en tres grupos, que pagarán diferente tasa de interés, aunque no abonarán sobrecargos.

La Argentina quedó en el tercero, que pagará la tasa más alta, junto con México y varios países de América latina como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.