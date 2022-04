Advierten escasez de gas aun con el acuerdo con Bolivia

19/04/2022 - 00:04 Economía

El exsecretario de Energía, Emilio Apud, manifestó su preocupación por el faltante de gas para atravesar el invierno en la Argentina.

Explicó que “va a faltar gas porque la ayuda de Bolivia y Brasil es un blef, es decir, una expresión para su propia hinchada y no tiene ningún sustento. Esto consiste en que la Argentina tiene un acuerdo con Bolivia, que hasta el 2018 eran 25 millones de metros cúbicos diarios que vendían en el promedio anual. Después bajó, al igual que la producción, a 17 millones y este año pretendían que fuesen 10 millones de metros cúbicos diarios. Lo que consiguió el presidente Alberto Fernández fue que nos quitaran un poco menos y no que nos dieran más. Ahora nos van a dar 14 millones de metros cúbicos diarios con la diferencia que, los cuatro que acordaron agregar, valen más del doble de los 10 originales. Lo de Brasil también tiene poco sustento, porque es el cliente predilecto de Bolivia, y lo que queda va para Argentina. Le mendigaron a Brasil que consuma un poco menos, pero con eso no van a resolver el problema. La realidad es que no tenemos los dólares para importar la cantidad de gas necesaria y vamos a tener un faltante de casi 20 millones de metros cúbicos diarios, durante el invierno, y eso lo va a tener que absorber el sector productivo”.