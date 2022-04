Récord de deuda bruta total en Argentina: el Estado alcanzó los U$S 376.278 millones

19/04/2022 - 09:52 Economía

El Ministerio de Economía de la Nación, con Martín Guzmán al frente, informó hoy que la deuda bruta total del Estado nacional alcanzó un máximo de U$S 376.278 millones de dólares. De esta forma la deuda de la Administración Central aumentó U$S 53.213 millones desde la asunción del presidente, Alberto Fernández.

Según se supo, de ese total, U$S 42.722 se tomaron en el último año. Estos datos fueron publicados hoy por la cartera a cargo de Martín Guzmán al cierre de marzo de 2022.

Asimismo, en la misma planilla oficial se ve blanqueada la nueva deuda tomada con el FMI a partir del último acuerdo que pasó de US$ 40.100 millones en febrero a U$S 46.632 millones. En el mismo sentido, el total de títulos públicos asciende a U$S 232.736 millones, con un alza de U$S 16.835 millones con relación a marzo del año pasado.

Según se supo, dentro de estos títulos se destaca la evolución de los bonos ajustados por inflación a partir de una suba de precios que se aceleró todos los meses. Así la deuda que actualiza por CER ascendió a U$S 49.637 millones contra U$ 37.385 millones que existía un año atrás.

Por su parte, los títulos no ajustados por CER apenas subieron de U$S 12.422 millones a U$S 13.019 millones.

El informe consigna también que los títulos nominados en moneda extranjera –que representan el 45,2% de la deuda total- se ubicaron en marzo en U$S 170.066 millones, contra U$S 166.079 de un año atrás. Por último, los préstamos con distintos organismos internacionales ascendió al cierre del mes pasado a U$S 83.170 millones, contra U$ 80.189 millones de marzo de 2021 (aquí se computa la nueva deuda con el FMI).