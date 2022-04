“La tolerancia social entre las personas de menores ingresos está llegando a su límite”

25/04/2022 - 00:42 Economía

El presidente de Idesa (Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina), el economista Jorge Colina, señaló su diagnóstico sobre la situación que se vive en la sociedad ante la constante suba en el precio de diferentes bienes, en especial de los alimentos.

Para el analista, a partir de esta situación hay cada vez más gente que está cayendo en la pobreza, aún percibiendo un salario.

En este punto indicó que los salarios no registrados están creciendo entre 15 y 20 puntos por debajo de la inflación, lo que muestra una situación cada vez más complicada en el escenario actual.

Pero además, sostuvo que entre quienes hoy se encuentran bajo la línea de pobreza, hay personas que no recibirán las ayudas oficiales del Estado nacional, que se materializan a través de bonos este mes y el próximo.





-¿Cuál es el límite en la sociedad para que esta suba de precios en alimentos no desencadene en situaciones de tensión?

La situación social entre las personas de menores ingresos, no solo los pobres sino los que están cerca de serlo, es complicada. La tolerancia está llegando a su límite si es que los alimentos siguen subiendo a la tasa que lo hacen. Porque el ingreso de los informales que son de donde se nutren los pobres, está creciendo muy por debajo de la inflación, crece al 40 ó 45% anual cuando la inflación ya está en 60%.





-Con la inflación actual ¿cuánto más se puede tolerar este escenario?

El asalariado registrado tiene más tolerancia porque le ajustan el salario con mayor periodicidad, aún cuando los convenios colectivos, supongamos, se ajusten cada 6 meses, hay empresas que lo hacen cada 3 meses tomando el aumento que dieron como pago a cuenta de lo que diga el convenio. Además tiene otros mecanismos para defenderse de la inflación: compra dólares.





-¿Los bonos que se anunciaron para distintos sectores frenan de alguna forma esta tensión?

Los bonos frenan la tensión, entre quienes lo reciben, por supuesto. Pero el problema de los bonos es que puede no llegar a muchos pobres. El Gobierno dice que el Ministerio de Desarrollo Social va a repartir un bono a los que hoy reciben planes. Pero esa gente que hoy recibe planes son beneficiarios de los piqueteros. Hay un montón de pobres que no están con los piqueteros y ellos no van a recibir nada. En el caso de los monotributistas, hay un montón que son categoría B y no son pobres, pero van a recibir el bono. Está totalmente desfocalizado el bono si uno piensa que quiere llegar a los pobres.





Trabajo en blanco vs. informalidad

Desde Idesa explicaron e l p roblema que significa para las empresas, competir con los planes sociales.

“La baja productividad de las empresas, consecuencia del entorno adverso en el que operan, junto con la proliferación de planes asistenciales, llevan a que mucha gente gane más trabajando en la informalidad y cobrando subsidios, que siendo contratados por una empresa con todas las normas”.

Ejemplificó que “al cuarto trimestre de 2021, el ingreso medio de un asalariado registrado era de $68.879. Mientras que un padre de familia que trabaja como asalariado informal gana en promedio $28.592, más el Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar con lo cual una familia con 3 hijos que accede a p lanes sociales obtiene unos $51.000 mensuales del Estado, un 25% menos que el salario medio en blanco por 8 horas al día”.