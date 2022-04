Elon Musk compra Twitter: lanzan una cripto que se disparó un 7000% por la venta de la red social

25/04/2022 - 16:52 Economía

Elon Musk parece estar cada vez más cerca de comprar Twitter, con varios medios apuntando a que la junta directiva de la red social habría aceptado la oferta del magnate sudafricano para hacerse con el 100% de la empresa.

Con esto en mente, un nuevo proyecto cripto salió a auspiciar la adquisición de la plataforma por parte del fundador de Tesla, con la criptomoneda Elon Buys Twitter (EBT) saltando un 6800% en las últimas 24 horas según información de CoinMarketCap.













Así cotizaba la nueva criptomoneda con la noticia sobre la compra de Twitter por parte de Elon Musk.





Y mientras que este aumento parece extremadamente atractivo para inversores novatos, no se debe olvidar que este "proyecto" no es más que una "meme coin" (meme moneda) la cual no tiene un sustento real a su precio y se basa totalmente en algún tipo de chiste viral en las redes sociales.





En el caso de EBT, su precio parece guiarse totalmente por las novedades acerca del trato entre Twitter y Musk, con su precio habiédose disparado la semana pasada (cuando Elon realizó la oferta de u$s 46.000 millones para comprar la red social) y nuevamente en el día de hoy (cuando se informó que la directiva aceptaría el trato).





Taking Twitter private at $54.20 should be up to shareholders, not the board — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022









CÓMO FUNCIONAN LAS MEME MONEDAS

Esta no es la primera meme coin que aparece en el mercado, con otras variaciones muy conocidas siendo Dogecoin (creada en 2013 como un chiste que hace referencia a la especulación con la que se invierte en criptos) y Shiba Inu.

Entre las cuestiones que más se aprovechan a la hora de lanzar estas criptos está el factor FOMO (Fear Of Missing Out) el cual se basa en crear la idea de que una cripto va a explotar en valor debido a cuestiones triviales (cómo la compra de Twitter o una publicación de Elon Musk) y que los inversores no se pueden perder la oportunidad de realizar la inversión.





ELON MUSK COMPRA TWITTER

En cuanto a la noticia sobre si Elon Musk comprará o no la popular red social, por el momento no se realizó ningún anuncio oficial por ninguna de las partes involucradas en el trato.

A pesar de esto, varios medios de importancia internacional como The Independent o The New York Times reportaron en las últimas horas que la junta directiva de la empresa planea aceptar la oferta de Musk.

En caso de concretarse, se trataría de una venta con un precio mayor por acción al que tiene la empresa (las acciones valen u$s 50 a día de hoy y serían vendidas por u$s 54), mientras que también llevarían a la compañía a ser 100% privada (ya que Musk controlaría el 100% de las acciones).