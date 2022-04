Tiscornia: "Hay cambio de expectativas y por eso el pase al dólar"

26/04/2022 - 23:22 Economía

Para el economista Camilo Tiscornia, de CT Asesores económicos, hay una serie de factores que influyen en la subida del dólar blue. Pero, desde su punto de vista, "la bajada anterior del blue –cuando retrocedió a $195- fue exagerada, se alejó bastante del nivel de lo que parecía razonable".

Detalló que "esa baja anterior estuvo muy motorizada por expectativas favorables con el FMI, la idea que ahora al Gobierno le venía la liquidación del agro y con eso el Banco Central podía incorporar reservas. Es como que había más perspectivas de control sobre el tipo de cambio y por las tasas de interés más altas que generó el Banco Central, había un incentivo para algunos como para pasarse a pesos y aprovechar plazos fijos, para otros el entrar a licitaciones de instrumentos del Tesoro que ajustan por CER".

No obstante, "con el dato de inflación muy alta, el Central que no está acumulando reservas y el dato de déficit fiscal que si bien se cumplió la meta del FMI, pero fue medio con contabilidad creativa, diría que todo eso cambió las expectativas y varios empezaron a pensar que el dólar estaba barato, había bajado demasiado el blue, el CCL, el MEP y por eso se pasaron de vuelta al dólar con lo cual creo que ese es el movimiento que hay".

Puntualizó que "evidentemente el Gobierno está preocupado y puso un control respecto que hay que informar operaciones que se hagan de más de U$S600 en dólar MEP que antes era de 1200 o 1500 porque también otra cosa importante es que en el acuerdo con el FMI estaba el compromiso de no intervenir en esos tipos de cambio alternativos, algo que el Gobierno había hecho el año pasado bastante fuerte en algunos momentos y ahora no lo puede hacer. Es como que no tiene muchas formas de controlar estos dólares cuando se le escapan además que no tiene muchas reservas".