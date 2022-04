Broda advierte sobre una posible inflación del 100%, pero descartó la híper

29/04/2022 - 00:17 Economía

El economista Miguel Ángel Broda advirtió que "es posible" que la inflación de 2022 tenga tres dígitos, pero descartó un escenario de hiperinflación.

Si bien el experto aseguró que en su "escenario base" la inflación de este año sea de tres cifras, confesó que "todos los días" debilita aún más su panorama.

"Nosotros tenemos un escenario donde la economía crece básicamente por el arrastre de lo que recibió el año pasado, y una tasa de inflación entre 65% y 70%. Pero estamos en el estudio en modo hiperinflacionario", alertó.

Y continuó: "Estamos en una situación donde seguimos apreciando el peso y no tenemos forma de cumplir las metas de reservas internacionales".

"¿Estamos hablando de una inflación de tres dígitos o de un escenario hiperinflacionario como hemos conocido?", le preguntaron y Broda, contestó: "Probablemente una inflación de tres dígitos" (100%).

De acuerdo con su explicación, los escenarios hiperinflacionarios se producen mucho más por una caída de la demanda de la moneda local que por la aceleración de la emisión. "Nosotros probablemente la única buena noticia de los últimos cuatro meses es que no estamos acelerando la emisión", destacó.

Según su perspectiva, en tanto no haya una ruptura de la coalición oficial o una salida del presidente Alberto Fernández, "la hiperinflación como tuvimos es un escenario muy poco probable".

En declaraciones a LN+, el economista dijo que "tenemos un descontrol no sólo fiscal, sino entre ministerios y entre sus secretarías. Estamos en una situación donde no se puede descartar ese escenario disruptivo que obviamente haría c... la economía".

Al ser consultado sobre cuánto le preocupa el aumento del dólar y la brecha cambiaria, de forma tajante, Broda indicó: "Con la complicidad del Fondo, el FMI tolera esas cosas... A mí me preocupa mucho porque implican comportamientos de sobrevalorar importaciones, subvalorar exportaciones; triangulaciones con Paraguay, con Uruguay".

"Claramente la psicosis de la gente el dólar en una economía bimonetaria es crucial. Hoy las expectativas tienen un condimento de incertidumbre política y de descontrol fiscal que pueden llevarnos a las brechas que tuvimos hace uno o dos meses", apuntó.

Y luego agregó: "Si evitamos tres dígitos de inflación tenemos brechas altas, un dólar muy caro en términos de dólares alternativos; un peso muy depreciado en los dólares alternativos y un peso muy apreciado en el dólar oficial. Pero claramente no se puede dejar el seguimiento de las brechas para saber cómo va a reaccionar una sociedad que está gastando y consumiendo, pero que cada día tiene más pesimismo".