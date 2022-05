“Vienen pisando muchos precios, por lo tanto vamos a vivir con inflación alta por mucho tiempo”

15/05/2022 - 00:26 Economía

Esta semana el Indec informó la inflación de abril que fue del 6% y que acumula en el primer cuatrimestre de este año un 23,1%, ante lo cual economistas consultados por EL LIBERAL dieron sus pronósticos respecto de cómo evolucionarán los precios en lo que queda del año ante la leve baja de 7 décimas registrada en abril.

En primer término, el economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel) Daniel Artana, ante la consulta de cómo pueden influir los costos de la energía en los próximos meses, señaló que “ los aumentos de tarifas, de combustibles, impactan en el índice en algún mes o en algunos meses, pero la inflación hay que mirarla más por una cuestión macro y eso depende de lo que el Gobierno haga con su política fiscal y monetaria”. En este sentido, señaló que ambas políticas “se están deteriorando a un ritmo bastante acelerado.

Si el Gobierno mantiene la evolución de las variables fiscales y monetarias, más o menos cercanas a lo que acordó con el FMI la inflación va a bajar alrededor del 4% mensual. Pero hay un riesgo que no haga eso porque la tensión política adentro del Gobierno está generando una presión por gastar más, por acelerar los mecanismos de indexación de todo tipo y eso coordina la cosa para que uno siga con inflación alta”.

Agregó que “más que mirar lo que pase con las tarifas en un mes determinado que obviamente impacta, además impacta el agotamiento de los Precios Cuidados , porque también vienen pisando muchos precios hace mucho tiempo, por lo tanto vamos a vivir con inflación alta durante mucho tiempo, probablemente un poco más debajo de los niveles de 6 ó 6 y pico que hemos tenido en los meses de abril y marzo”.

Asimismo, al ser consultado si la situación actual puede derivar en una escalada mayor de precios que pueda derivar en una hiperinflación, indicó que “a una “hiper” no, todavía no. Pero la nominalidad es mucho más alta y en esa carrera entre salarios y precios normalmente los salarios pierden y se termina con una inflación más alta. Por eso no hay alternativa de tener un programa de estabilización serio y contundente pero el Gobierno no está en capacidad de hacer eso”. Sobre su pronóstico con respecto de la inflación para lo que queda del año, apuntó que “por ahora” la inflación trepará al 70%, pero admitió que se número “puede ser optimista” y sería aún mayor. A su criterio, la elevada inflación “es un tema que genera preocupación, porque no se ve claro cómo el Gobierno piensa lidiar con este problema”.