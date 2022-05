Por la inflación, la falta de 0km y ''promos'', los autoplanes se recuperan

15/05/2022 - 23:00 Economía

La suscripción de autoplanes, aún en un contexto de alta inflación y cuando el valor de los 0km subió casi 10 puntos más que el IPC, se mantiene en alza en Santiago en gran parte por la escasez para la entrega de unidades nuevas mediante la compra convencional, según indican desde algunas concesionarias del medio.

Una consulta realizada por EL LIBERAL a los gerentes del área de Planes de Ahorro de Senna, Lo Bruno y Novara Automotores mostró el escenario en el cual se desenvuelve la venta de autoplanes.

Consultado sobre el nivel en el que se encuentra la suscripción de autoplanes de la marca, el CPN Felipe Lo Bruno de la concesionaria homónima, indicó: "Esta información no es compartida por las terminales, por lo que no tenemos info del mercado. En Ford la suscripción cayó en valores absolutos al enfocarse la marca en los segmentos de SUV (Territory, Bronco, Kuga), Pick Up (Maverick, Ranger) y Utilitarios Livianos (Transit), dejando los segmentos B, B+ y C sin cobertura".

Ante la misma consulta, Benjamín Dalale, director de Planes de Ahorro de Senna Automotores, indicó que "estamos batiendo todos nuestros propios records históricos de suscripciones. Estamos superando holgadamente las 100 suscripciones mensuales con un ratio de caídas bastante bajo para este tipo de mercado. Este crecimiento no es igual en todas las marcas o dentro de las marcas entre distintos concesionarios. Hay disparidad de performance en la industria", señaló.

Por su parte, Diego Martínez, gerente de Novara apuntó que "la suscripción de planes en este primer cuatrimestre fue muy parejo comparado con el año pasado, tenemos un promedio mensual de 80 planes suscriptos, casi los mismos que el año pasado".

En tanto, ante la consulta sobre cuáles son los factores que están incidiendo en las suscripciones, Lo Bruno, apuntó que "entre los factores que inciden en forma positiva en la suscripción de un plan se encuentran: la financiación de un alto porcentaje (70, 80 o 100% del valor de la unidad). Los plazos (hasta 120 meses). La disponibilidad (las fábricas asignan en forma prioritaria las unidades por planes de ahorro). La variación constante de la cuota (es un sistema que no tiene intereses, pero si actualización mensual) es un elemento muy importante para considerar".

Por su parte, Dalale, respondió que "hoy el principal factor que incide es la falta de oferta. Hoy muchas fabricas nacionales prefieren exportar. Ello, sumado a la escasez en materias primas claves a nivel mundial. Otros, además compran para protegerse de la inflación ya que los vehículos se importan a un dólar oficial".

A su turno, Martínez señaló que en su caso “es porque estamos promocionando muy fuerte el Cronos que es el único vehículo nuestro nacional y con un 20% se está entregando a una cuota pactada entre la 2 y la 5 se entrega con el 20% lo que hace que sea muy apetecible porque con muy poco dinero se entrega el vehículo”.

Por otro lado, al ser consultados respecto de si hoy con este contexto inflacionario, conviene suscribir un plan, Lo Bruno indicó que “los planes de ahorro capitalizan el valor de la unidad en cada cuota. Por ejemplo, si se financia el 100% de la unidad en 84 meses, cada cuota equivale al 1,2% del valor de la unidad. Los requisitos son mínimos y admiten garantes. A las terminales y los concesionarios, el sistema le aporta previsibilidad al tener asegurada una entrega por el sistema. Los planes de ahorro sólo funcionan en contextos de alta inflación. En países con inflación controlada no tiene una aplicación práctica por la opción que tienen los clientes con una financiación a tasa fija y en altos porcentajes, lo que no hace práctico al plan. Muchas veces se utiliza a los planes de ahorro como mecanismos de financiación y no es el objetivo. Si un cliente adjudica en cuota 2, tiene por delante 82 meses (casi 7 años) de una cuota variable, cuando su unidad está sujeta a depreciación”.

En tanto, Dalale sostuvo ante la misma consulta sobre los factores que favorecen la suscripción en el escenario actual que “es un canal oficial de ventas. No tiene tasa de interés. La suscripción es muy rápida, solo con el DNI. Si no hay apuro en retirar la unidad se puede esperar a participar y eventualmente ganar la adjudicación por licitación cancelatoria para obtener el 0km suscripto dentro del plazo legal”.

Por su parte, Martínez indicó que “nosotros estimamos que conviene suscribir en estos momentos porque hoy estamos hablando que con casi entre $500 a $600 mil, porque es un porcentaje y eso varía, entregamos con cuota pactada de la 2da a la 5ta y entre la 6ta hasta la 9 con el 30%. Entonces, las entregas son más bajas que con otra financiación en las que hay que entregar mínimo 1,5 millones lo que hace tentador al plan de ahorro”.

Consultado sobre la relación entre entrega de 0km por venta convencional y por planes de ahorro, Martínez sostuvo que “hoy estamos en un 50% de entregas con planes de ahorro, si entregamos 80 autos por mes son 40 planes de ahorro y 40 convencional”.

En tanto, Dalale agregó que “en Toyota a nivel pais, un 15% de las unidades entregadas provienen del plan de ahorro. En Santiago del Estero lo trabajamos muy seriamente al tema y superamos el 35%”.

Lo Bruno, indicó que “a nivel país, el 40% de las unidades patentadas son por el sistema de planes de ahorro”.

Sobre la evolución en los montos de las cuotas, Lo Bruno agregó que “al cierre de marzo el Indice de Precio Sector Automotriz (IPSA) tuvo una variación del 68,6% vs 58% del IPC. Los planes al calcular sus cuotas sobre un valor móvil, trasladan esa variación en forma directa”.

Martínez, apuntó al respecto que “las cuotas de los planes varían a valor inflación, en un promedio de 4 a 5% por mes eso es lo que varía el valor del vehículo 0km que eso afecta directamente a la cuota”.

En tanto, Dalale sostuvo que “Toyota tiene una política de cuotas muy transparente para evitar sobresaltos. Es decir que no tiene esas cuotas gancho iniciales que luego se sextuplican a los pocos meses y provocan caídas e insatisfacción”.