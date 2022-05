16/05/2022 - 02:05 Economía

"Es probable que no haya hiperinflación. Se endeudarán, meterán bonos, y que pague el que sigue! Pero la Inflación será muy alta. No les importa, ya saben que pierden".

Carlos Rodríguez, economista, ex rector de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos (Ucema) se refirió a la situación económica e indicó que en el contexto actual "hay dos soluciones: la traumática para el pueblo, con la híper, desorden social y demás; o un caos económico que sea una potencial bomba de tiempo para el próximo gobierno. Yo creo que eso va a pasar, con tasas de interés y deudas altísimas, pero que los acreedores se lo prestarán felices a Alberto Fernández porque paga el que viene".

Sobre el Frente de Todos y su futuro electoral, fue contundente: "Creo que se van a endeudar hasta la cabeza y van a dejar una inflación de tres dígitos. No les importa, ya perdieron la elección. Lo que no quieren es ir presos". Con respecto al 2023, señaló que "el que venga no va a hacer default sobre la deuda nacional. Como mucho renegociarán algo. El asunto es que estos no lleguen a un colapso".