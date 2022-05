Lino Stefanuto a EL LIBERAL: “Los pagos para poder importar componentes de las motos están frenados y eso complica al sector”

20/05/2022 - 00:22 Economía

Con precios que corren a la par del dólar oficial, una demanda firme y una inflación que viaja por encima de esos avances, la producción de motocicletas se enfrenta este año a un cuello de botella presionado por las limitaciones impuestas por el Banco Central para acceder a los dólares necesarios para pagar las piezas que llegan desde el exterior que son, nada más y nada menos, que el 90% de los componentes que se necesitan para fabricar una moto.





-¿Cómo está la situación del sector en cuanto a la importación de partes?

Está bastante limitado, porque si bien tenemos los permisos para importar que nos da la Secretaría de Industria, ahora el freno lo está poniendo el Banco Central con nuevas directivas. Por ejemplo, si uno importa más que lo que importó el año pasado, con un margen de un 5% o más y si se pasa de eso porque estuvo creciendo, obviamente encuentra muchas trabas para poder pagar. Porque al no permitir pagar más del 5% hay que hacer una espera de 6 meses para pagar. Eso y decir que no se puede pagar es lo mismo, porque nadie financia a 6 meses desde el exterior. Ese es el problema que estamos teniendo, si bien con la Secretaría de Industria está funcionando bien en cuanto a los permisos de importación de los insumos para producir, están frenado el tema de los pagos, con lo cual estamos complicados hasta que esto no vaya mejorando.





-¿Qué porcentaje de las piezas que lleva una moto son importadas?

Obviamente el 95% de los vehículos que tienen integración nacional tienen por lo menos el 90% de componentes, de las piezas son importadas y 10% son nacionales más la mano de obra de montaje que representa un valor importante. En las motos de bajo precio, el agregado nacional puede llegar a ser entre las partes que son un 10% y el montaje que son un 20%, casi un 30% de valor agregado nacional.





-¿Cómo ve el panorama hacia adelante?

En la medida que no haya cambios bruscos en la cotización del dólar que es la moneda con la cual se hacen importaciones, mientras no haya una devaluación brusca y se acompañe el ajuste cambiario a lo que es la inflación, debería mantenerse.





-¿Preocupa la inflación?

Las motos se van ajustando prácticamente a cómo sube el dólar oficial porque los insumos se pagan en dólar oficial. El año pasado el dolar oficial subió como un 25% y la inflación fue superior al 40% con lo cual en base a la inflación, quedaron rezagados. Como los sueldos estuvieron más cerca de la inflación que del dólar, entonces la gente ganó un poco más con el dólar oficial,eso ha hecho que el mercado se recuperara. De pasar luego del año de la pandemia de 180 mil unidades a más de 300 mil en 2021 y se calcula que este año puede llegar a 480 mil, lo que sería una cantidad normal. Por supuesto que cuando hay faltante de productos porque no se pueden hacer los pagos, a veces hay distorsiones en los mercados porque siempre lo que falta empieza a costar más caro, que no es el precio de salida de fábrica sino que puede haber algún retoque en la cadena de comercialización.





-¿Cómo está el mercado y cómo influye la línea de créditos oficial?

Lo que tiene la línea Mi Moto es que es hasta 300 mil pesos, motos de bajo costo y cada vez hay menos motos que entran dentro de ese límite.









UIA: La actividad se enfría

La Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió sobre un enfriamiento de la actividad fabril en el primer trimestre del año, que tuvo según su medición, un avance de solo 0,1% en comparación con los últimos 3 meses del 2021 y anticipó que la inflación, la suba de costos y la falta de divisas implicarán una fuerte incertidumbre para los próximos meses.

Según la entidad, “la actividad industrial se encuentra en un punto de inflexión luego de la fuerte recuperación durante el 2021.

Tras un primer trimestre de menor dinamismo, las perspectivas para 2022 siguen muy condicionadas por el devenir del contexto macroeconómico, el internacional y las restricciones de oferta”, consideró.