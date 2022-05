Empieza a paralizarse en las ciudades el abastecimiento de productos por falta de gasoil

27/05/2022 - 01:51 Economía

La problemática de la falta de gasoil que se agudizó este mes en las rutas y en el campo, comenzó a mostrar su gravedad en el abastecimiento diario de determinados productos a determinados rubros de consumo masivo como el caso de los pollos, los huevos, las verduras, la harina, las achuras y también, en el traslado de contingentes turísticos hacia otras ciudades.

Desde distintos sectores advirtieron la gravedad de esta situación a EL LIBERAL e indicaron que de no mediar un mayor abastecimiento de gasoil a las estaciones de la provincia, "si no se soluciona, en no más de 10 días van a verse afectados los repartos internos de la ciudad porque al no cargar afuera todos los transportes que circulan por las rutas, van a empezar a cargar adentro y eso va a afectar más aún a los surtidores".

Federico Lo Bruno, presidente de la Cámara de Transportistas de Santiago del Estero (Catse), señaló que "la situación es terrible. Los camiones que deberían ir al interior de la provincia no consiguen gasoil y los que están en el interior tampoco consiguen para volver. Esto no sucedía hace una semana, cuando el faltante era entre provincias, pero ahora es entre departamentos de una misma provincia. Por ejemplo los camiones de nuestro transporte cargan lo que consiguen en los surtidores de la ciudad: un gasoil más caro y todo ese costo va a tarifas", indicó. Reveló que "esta situación afecta a todo el transporte de cargas en el Norte. Pero a las empresas de transporte que son de Buenos Aires no, porque YPF les carga porque tienen cuenta corriente individual y un gasoil $5 más barato que a las del Norte".

En la entrega de cargas, la situación derivó "en que las demoras se han duplicado. Lo que antes demoraba 24 horas en entregarse hoy lleva 36 ó 48 horas". Agregó: "Si no solucionan este problema, en no más de 10 días van a verse afectados los repartos internos en ciudades porque al no cargar afuera los transportes, lo harán adentro".

Se retrasa el abasto de frutas y verduras y afecta precios

Operadores del mercado de abastecimiento de frutas y verduras, Comeco, alertaron por la gravedad de la situación.

"Hoy reponer la mercadería se hace cada vez más lento y termina afectando a la oferta de productos. Como consecuencia de ello, afecta precios. Pero también hay un sobreprecio que se paga del combustible que, tarde o temprano, afecta el precio del producto", sostuvo José Piñón. Ejemplificó que un camión que recorre 1500 km con mercadería "entra en cada pueblo para abastecerse de lo que le puedan vender y pagando sobreprecios".

"Para enviar un camión desde el mercado a buscar verduras a Jujuy, necesita 600 litros de combustible pero para cargar 200 litros ha parado en 6 estaciones de la ciudad. Aún no hay desabastecimiento, pero no sé cuánto aguantaremos", señaló otro operador, Daniel Ochionero.