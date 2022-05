Problemas en el reparto diario de huevos y pollos

27/05/2022 - 01:54 Economía

Raúl Camacho propietario de una avícola que abastece pollerías de Capital, La Banda y el interior, indicó que “hay que recorrer var ias estaciones para completar un tanque de gasoil y cuando se consigue cuesta más y se demoran las entregas”, sintetizó.

Indicó que “tenemos como 20 camionetas repartidoras para el trabajo diario, pero no las podemos hacer andar a todas porque no hay gasoil. Hasta la semana anterior, el problema no era tan grave como ahora”.

Ejemplificó que “esta mañana por ayer- el camioncito de reparto ha salido a buscar gasoil pero en el camino y después de buscar en 4 ó 5 estaciones se ha quedado sin combustible. Recorrió toda La Banda sin encontrar, lo hemos tenido que llevar tirando con otro camión hasta una estación de Santiago. Los dos camiones han perdido medio día de reparto y tenían que llevar mercadería a más de 20 pollerías”.

Algo similar sucede con los envíos al interior: “Vamos hasta donde podemos. Porque el camión puede quedar en medio de dos ciudades y si por ejemplo llega a Monte Quemado y no hay gasoil, se tiene que quedar ahí el chofer hasta que lo abastezcan, pagando comida, estadía, todo el gasto de esa situación”.

Dos rubros en los que comenzó a dificultarse el reabastecimiento

Desde el Centro de Industriales Panaderos, señalaron que “los distribuidores nos están diciendo que no hay camión para traer harina” ante la falta de gasoil. Agregaron que “para nosotros es vital contar con el abastecimiento de este insumo para no tener problemas con la producción”.

Karina Sandez es propietaria de un negocio dedicado a la venta de achuras en el Mercado Armonía. Señaló que “el tema del gasoil nos afecta doblemente porque traemos de otra provincia la mercadería y hoy llenar el tanque, cuando consigues, te cuesta $13.500 contra los $8.000 anteriores y todo eso afecta en forma directa”.

Además, “falta mercadería, no solo es la falta de gasoil, hay poca mercadería en los frigoríficos pero a su vez hay mucha demanda de achuras por parte de la gente porque es lo más barato”.