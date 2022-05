Claudio Loser, a EL LIBERAL: “Es imposible decir a cuánto va a llegar la inflación en el país”

29/05/2022 - 00:52 Economía

-¿Cómo ve la evolución de la inflación en el país?¿Es posible una espiralización?

Evidentemente la inflación va ir por encima del programa. El mes pasado el World Economic Outlook del FMI proyectaba 52%. Las estimaciones de la revista “The Economist” están en 60%. No me sorprendería que llegara a 70%, aunque creo que es exagerado el número y es la visión más pesimista. Pero es imposible decir a cuánto va a llegar, ya que depende de la contracción monetaria real (que tira para abajo), el tipo de cambio y los precios internacionales, que no creo que suban mucho mas.





-¿Cuánto del problema inflacionario es atribuible a la guerra entre Rusia y Ucrania y cuánto a los problemas propios?

A mi juicio, la inflación por la invasión rusa a Ucrania puede contribuir entre 5 y 10 puntos porcentuales, viendo la experiencia de otros países. El resto es totalmente explicable por las condiciones internas del país.





-¿Cómo estima que se puede presentar la segunda mitad de este año para nuestra economía?

Una mejora en las condiciones fiscales y el apoyo del FMI, junto con mejores precios internacionales sugieren que el PBI siga creciendo, incluso a una tasa mayor que el resto de los países de la región, dado que estaba rezagado en la recuperación hasta ahora. Por cierto que ello puede cambiar debido a conflictos políticos internos, si se cambia la orientación económica en dirección a las preferencias del kirchnerismo-camporismo.





-¿Hay un escenario mundial de recesión, cómo nos puede impactar?

Un escenario de recesión internacional es posible. Pero de acuerdo a distintas fuentes internacionales, esta sería una hipótesis extrema. Es claro que hay desaceleración en los países industriales, incluido EE.UU. por la mayor inflación y políticas monetarias restrictivas. Pero lo más probable es que haya crecimiento. Aparte de Rusia y Ucrania, totalmente afectadas por el conflicto bélico, la gran incógnita es China, donde se observa una desaceleración importante, aunque no llevaría a una recesión. En cuanto al impacto en la Argentina, hasta ahora no hay indicios de menor demanda por los productos argentinos de exportación. Puede haber alguna corrección en cuanto al programa con el FMI, pero salvo cambios desfavorables catastróficos, no se puede pensar que se tendría un programa con menos ajuste. Las declaraciones del FMI han sido que tendría que ajustarse más para alcanzar las metas.