Indican que de seguir la falta de gasoil, afectará a los viajes de egresados

31/05/2022 - 01:53 Economía

Mientras hoy en Tucumán el transporte de cargas realiza una protesta por la falta de gasoil y en Santiago los colectivos urbanos empezaron a disminuir sus frecuencias por el mismo problema, desde las agencias de viajes, señalan que los viajes de egresados que empezarán a realizarse desde el mes próximo, "en ningún caso se comenzarían a concretar si no se normaliza esta situación".

Desde la Cámara de Turismo y la Asociación de Agencias de Viajes local, admitieron el grave problema que significa para el sector esta situación de escasez del principal combustible que utilizan los transportes de larga distancia.

"El tema de los viajes de egresados, aún no sabemos cómo va a funcionar porque recién empiezan a salir a partir de junio o julio. Por ahora, las empresas de transporte indican que por el momento tienen capacidad de gasoil, pero lo que sucede es que están empezando a comprar el gasoil más caro y eso está aumentando un poco los costos de los viajes", señaló Miguel Figueroa, titular de la Cámara de Turismo local.

De todas formas, sostuvo que si no están las condiciones dadas respecto de la provisión de gasoil, los tours de egresados no correrán la aventura de partir sin tener la certeza que podrán reaprovisionarse en el camino en los viajes hacia aquellos destinos que sea necesario.

"En ningún caso se comenzaría a viajar si no hay una normalización del tema del transporte. No hay posibilidad alguna que un coche se quede en mitad de camino porque no tenga la posibilidad de acceder a la compra de gasoil", afirmó Figueroa.

Consultado respecto de si este año hay menos egresados que viajan, sostuvo que "la cantidad de chicos que viajan este año, hasta que no salga el último viaje no se va a saber. Pero, sí consideramos que va a ser mucho menor y va a haber una modificación de destinos elegidos en relación a la situación económica".

Desde la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (Aavytse), Abelardo Valdez sostuvo que "si esto persiste va a causar preocupación. Las empresas que operan con transporte terrestre tendrán que hacer su previsión. Entendemos que en el sur no hay problemas de abastecimiento. Pero el impacto de esta situación de escasez de combustible es mayor en el norte y menos en el sur. Afecta y causa preocupación en los transportistas porque si se sale con tanque lleno de Santiago se puede hacer una vuelta al norte con la autonomía que tienen los vehículos. Y, si se va hacia el sur, a partir de Córdoba se puede abastecer", indicó.

No obstante, "hoy no hay gran demanda de viajes, da tiempo para recorrer 4 ó 5 estaciones y completar un tanque. Pero cuando esto empiece a avanzar va a ser más preocupante porque si se mantiene la escasez y no se resuelve, habrá que quedar sin poder cumplir dia y hora de algunos viajes porque no se va a lograr el abastecimiento necesario. Por el momento, es solucionable el problema, pero si sigue se puede agravar".