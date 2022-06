Yolanda Durán: "La gente compra a cuentagotas, no hay plata que alcance con la inflación que estamos viviendo"

05/06/2022 - 01:28 Economía

La presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos, Yolanda Durán, sostuvo que cerraron 200 de esos negocios en todo el país y cuestionó la suba de precios porque "no hay plata que alcance con la inflación que estamos viviendo" en alusión al recorte que observan de la demanda en estos negocios.

Durán mantuvo una entrevista con EL LIBERAL en la que se refirió a los cierres que hubo de los negocios de propietarios orientales y también al traslado hacia el interior del país y de la provincia de Buenos Aires de estos comercios post pandemia.

"Los súper chinos empezaron a cerrar los locales que fueron unos 200 a nivel nacional durante la pandemia de coronavirus, en los lugares más concurridos, donde había mucha administración pública, céntrica, donde no hubo tanta circulación de gente, porque no se pudo aguantar la presión de los alquileres, de los impuestos, había que pagar igual, se venda o no por eso algunos no pudieron aguantar y cerraron o se retiraron más al conurbano bonaerense y se alejaron hasta a 200 kilómetros de la Capital Federal", señaló.

Agregó que "lo mismo sucede en las provincias, donde se alejaron más hacia los barrios, eso es lo que está pasando".

Pero además señaló que también el consumo está afectado, "porque si no hay consumo, qué se va a hacer, la gente no tiene plata, va comprando a cuentagotas, no hay plata que alcance con la inflación que estamos viviendo".

Destacó que "con un marzo que cerró al 6,7% de inflación, un abril que dio el 6% mensual la verdad es terrible, veremos mayo cuánto da, dicen un 5% vamos bajando, pero bajamos de lo mucho que se subió. La verdad que no hay bolsillo que aguante y mientras tanto, las empresas proveedoras siguen aumentando".

Al respecto, Durán agregó que "todas las semanas llega un 4 ó 5% de aumento siempre se argumenta de algún parámetro para aumentar. Pero también el gobierno es bastante culpable al decir que van a aumentar el gas, la luz, el combustible, las prepagas, los colegios y todo eso hace un efecto dominó que se vuelve a aumentar todo, nadie quiere perder ante la inflación".

"Lo que vendemos no alcanza para reponer"

La directiva señaló: "Cuando nosotros vamos a comprar mercadería, siempre nos encontramos con aumento en los mayoristas, y a veces lo que vendemos no alcanza para reponer, esa es la situación que estamos viviendo en el día de hoy. Pero tenemos la esperanza de salir adelante, con mucho trabajo, si vemos aumentos exorbitantes no hay que comprar".

En cuanto al acuerdo que firmaron con Comercio Interior y con el anterior secretario, Feletti, señaló que no se está alcanzando a cumplir la cantidad de productos que se habían acordado: "Teníamos un acuerdo de Precios Cuidados, 60 productos que nos tienen que vender los mayoristas y dos distribuidoras que nos reparten punto por punto, pero hasta el momento de esos 60 productos en mayoristas, están menos de la mitad", sostuvo la dirigente que representa a los supermercados orientales.