Artana dijo que el “deporte nacional es tratar de sacarle dólares baratos al Banco Central”

12/06/2022 - 01:30 Economía

En medio del alza del dólar en todas sus modalidades, el economista de la Fundación Fiel, Daniel Artana advirtió que el “deporte nacional” en la Argentina es “tratar de sacarle dólares baratos al Banco Central”.

Alertó que los “márgenes se le van achicando al gobierno. Se esperaba que estos problemas fueran más visibles el año que viene, pero los mercados siempre se adelantan”, ante el escenario de caída en las cotizaciones de los bonos. Sostuvo que esta administración “basó su estrategia anti inflacionaria en un programa con el Fondo Monetario, en el cual se comprometió a bajar el déficit fiscal y la emisión para financiarlo”.

Señaló que esto “significaba colocar deuda por arriba de lo que vence en el mercado local, además de financiamiento de los organismos multilaterales, y acumular reservas”.

Artana dijo que “todo parece indicar que en este primer año del programa no va a cumplir ninguna de las tres metas”. “No las cumple básicamente porque está desbordado el gasto en materia de lo fiscal, y eso va más allá del impacto de la invasión de Rusia a Ucrania. Todas las partidas de gasto están creciendo en términos reales por encima de la inflación”, señaló. Dijo que eso “genera una presión de financiamiento adicional” al previsto. Recordó que el Gobierno “en el primer trimestre pudo colocar bastante más deuda de la que vencía, pero eso se empezó a complicar en abril y mayo”.

“Empezaron las dudas de la montaña de deuda de corto plazo, que es enorme y el ministro Martín Guzmán mucha bola no le da porque es en pesos, pero hay que atenderla, y eso está detrás de la caída de los bonos de esta semana”. Sobre la preocupación de los mercados, explicó que si uno cree que le van a “reperfilar la deuda a principio de la próxima gestión, me empiezo a adelantar, y el temor es que te reperfile esta gestión”.





Brecha

“Es un momento de liquidación récord del campo como no se ha visto. Sobran dólares en la Argentina, pero el Banco Central compra muy poco. Los dólares se le van al BCRA porque hay una brecha importante y hay un deporte nacional de tratar de sacar dólares baratos del Banco Central”, insistió. Dijo sobre esos dólares que “una par te se termina volcando en mercados alternativos. Tenés la brecha baja porque el BCRA no acumula reservas. Si hubiera apretado el cepo para acumular reservas, la brecha sería otra. No tenés un programa económico que cierra o que cumplas”.

“Cumpliste las metas en el primer trimestre en materia fiscal con contabilidad creativa, ahora no la van a poder usar más”, advirtió. Dijo que “todo se le complica al Gobierno porque no hace lo que tiene que hacer, que es resolver el problema fiscal, tener un programa antiinflacionario serio, y esto lo complica en consecuencia de la interna política del gobierno, donde se resuelve gastando más”.

“Ap e n a s s e f i r m ó e l acuerdo con el Fondo Monetario, Luciano Laspina alertó acerca de la necesidad de financiamiento del 2024 que estaba implícita en el acuerdo con el Fondo. Vos vas financiando el déficit colocando más deuda, pero además buena parte de la deuda emitida a moneda local es a plazos muy cortos”, advirtió. Estimó que “si el Gobierno se ordena, la brecha estará por donde está ahora. Si quiere arreglar esto con más represión, más gasto público y más emisión monetaria, va a estar más complicado porque las inconsistencias se reflejan en algún lado”.