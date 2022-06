En el noreste santiagueño hay gasoil solo 2 días por semana y se suma a protesta en Chaco

13/06/2022 - 00:16 Economía

El presidente de la Rural de Sacháyoj e integrante del grupo de Autoconvocados Independencia, Juan Monin, alertó por el faltante de gasoil en el norte santiagueño que impide el avance de la cosecha de algodón y condiciona el inicio de la de maíz “en más de 400 mil hectáreas” de esa región, razón por la cual chacareros de la zona junto con los de Chaco harán una manifestación el próximo 25 de junio, a la par que coordinan un paro con todos los actores del sector: contratistas, transportistas, consignatarios y las 4 entidades ruralistas.

“En esta zona la situación es mala. Tenemos gasoil lunes y martes, pero desde el miércoles se complica y hasta el fin de semana ya no se consigue. Se complica el despacho de camiones, ahora viene la cosecha de maíz que demanda un 25% más de gasoil que la soja, que se terminó de cosechar a duras penas. Pero no hay gasoil. Se necesita más que para la soja porque el maíz es más pesado que cosechar soja. Es más volumen de grano, son más viajes de tractor, más camiones. Ya hay lotes para trillar”, indicó.

Agregó que “en el caso del algodón es otro problema. No se puede levantar por falta de combustible porque las cosechadoras necesitan más gasoil. Hay muchos lotes que ya están para trillar y no se pueden levantar porque las cosechadoras de algodón consumen mucho combustible”. Monin detalló que “en el este de la zona de secano santiagueño, Pampa de los Guanacos, Los Pirpintos, Coronel Rico, Sacháyoj, Otumpa, toda la zona del desierto, es muy grande la frontera agropecuaria. Son más de 400 mil hectáreas. Nosotros estábamos tratando de llevar gasoil del Chaco, pero allí tampoco hay. Llevábamos desde Charata, de Las Breñas. Pero ya no hay”.

Señaló que “la pregunta que nos hacemos es si cuando se empiece a caer el maíz ûpor exceder el momento de cosecha-, cuando se empiece a manchar el algodón, como está pasando en Tucumán con la caña de azúcar o el limón, ¿qué va a hacer el Gobierno? Porque ahora dicen que podrían ampliar el corte de biodiésel para subsanar esto, pero hasta que eso se haga va a pasar un mes y nosotros el problema lo tenemos que resolver ya”.

En el caso puntual de Sacháyoj, destacó que “en la zona tenemos un distribuidor diésel, una estación de servicio Puma, la cooperativa Unión Agrícola que trabaja con YPF. Pero en la cosecha es mucho el consumo. Cuando hay cupo y tienen que ir los camiones a Rosario, hay veces que tampoco quieren cargar por el riesgo de poder cargar a mitad de camino”.

Señaló que mientras tanto, desde el grupo de Autoconvocados Independencia organizaron una movilización para el 25 de junio y con productores santiagueños y chaqueños de esa zona también en paralelo están delineando un paro.

“La movilización por la falta de gasoil recorrería unos 100 km. Se iniciaría en Charata, iría por Las Breñas y todos los pueblos que siguen esa línea hasta Sáenz Peña y ahí nos concentraríamos todos los pueblos del sudoeste a las 15 horas. Ahí vamos a participar productores de Sacháyoj, de Pampa de los Guanacos, Tres Estacas, Gancedo, todo lo que tiene que ver del lado de Santiago, por la falta de gasoil”, señaló. No obstante, “también hay otros temas porque en la reunión que hicimos este sábado había maestros, comerciantes, enfermeros. La gente está complicada porque en el interior con esta falta de combustible y de transporte, se agrava todo”.

Monin señaló que también “a nivel nacional impulsamos un paro y tenemos una reunión con diferentes cámaras: transportistas, consignatarios, contratistas. Tenemos una reunión virtual para avanzar con el tema del paro que no tiene fecha, pero tendría que ser en lo inmediato, en el transcurso de este mes”.





Biodiésel: Señalan que no entregan ni el 5% obligatorio

En los últimos días se habrían acelerado las conversaciones entre el Gobierno y las empresas productoras de biodiésel para encontrar una rápida salida a la escasez de gasoil en el mercado interno, que en la práctica está complicando el transporte de alimentos y mercadería, y diversas economías regionales a lo ancho y largo del país. La secretaría de Energía estaría evaluando por estas horas incrementar por un corto período el corte obligatorio del biocombustible desde el actual 5% hasta el 15%. Pero, fuentes del sector petrolero hicieron hincapié en que “más allá de la escasez de gasoil, actualmente muchas empresas de biodiésel no están entregando siquiera el 5% obligatorio, así que realmente por el momento desde nuestro sector no tenemos ninguna comunicación o novedad al respecto”.