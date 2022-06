“Es un problema grave, va a faltar gasoil por lo menos 2 semanas más”

13/06/2022 - 00:17 Economía

El presidente del Instituto Argentino de Energía (IAE) General Mosconi, Ing. Jorge Lapeña, se refirió a la escasez de gasoil e indicó que “este problema del gasoil va a ser difícil de solucionarlo porque el mercado está desabastecido. No digo que sea imposible, pero es necesario importar un cantidad de gasoil que no se ha hecho y sumar esa cantidad de gasoil importado a la oferta interna para ir eliminando estos faltantes”.

El ex secretario de Energía de la Nación indicó además que “esto tiene que resolverse en un par de semanas, pero de hecho me parece que esa pregunta la debe contestar el ministro de Energía. Hay una autoridad responsable del funcionamiento del sistema energético. Esa autoridad no ha acusado recibo, hablamos nosotros, se quejan los expendedores. Entonces, hay un problema nacional en el cual el gobierno se quedó dormido”.

A su vez, indicó que este faltante de diésel en todo el país “es un problema grande porque el gasoil es el combustible más importante de los líquidos. Casi toda la economía argentina está basada sobre gasoil, mercaderías, personas, exportaciones, ferrocarriles, las labores agrarias. Todas dependen del gasoil y este faltante es muy grave”.