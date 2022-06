Inflación muy alta, dólar volátil, riesgo de reperfilar deuda en peso e incertidumbre, lo que viene

16/06/2022 - 04:10 Economía

Dos economistas consultados por EL LIBERAL analizaron la situación inflacionaria a la par del contexto del mercado financiero en el cual esta semana cayeron los bonos de deuda en pesos y el dólar alcanzó su valor más alto del año.

Camilo Tiscornia (CT Consultores) y Gabriel Rubinstein (GRA Consultora) dieron su perspectiva sobre la situación de los precios y el escenario financiero en el cual se desenvuelve la economía, necesitada de crédito para seguir funcionando sin apelar a una mayor emisión monetaria.

En primer término, Tiscornia indicó que si bien el 5,1% del nivel general de precios de mayo "marca una tendencia a la baja, la inflación núcleo que marca la tendencia de fondo sigue en 5,2% con una perspectiva similar en junio. Este mes hay suba de precios regulados lo que va a hacer que la inflación se mantenga en torno al 5% que es una tendencia muy, muy alta". Señaló que este escenario "genera mucha preocupación porque pensando a futuro no se ve claro cómo va a bajar, sobre todo, porque el déficit fiscal sigue muy alto y hay otros temas preocupantes".

En ese sentido, se refirió a la caída en la cotización de bonos de deuda pública en pesos e indicó que "la semana pasada hubo un retiro muy grande de títulos por parte de organismos públicos y cayó mucho el precio, complicó el mercado de deuda y la próxima licitación importante es a fin de mes: vencen más de $500 mil millones. Afortunadamente el mercado de deuda se normalizó y eso es importante porque si el Gobierno no puede financiarse allí o si tiene que pagar muy caro, la otra salida es la emisión monetaria y ahí la inflación no baja. Éste es el contexto y no hay tendencia definida".

Si bien el martes el Gobierno logró renovar deuda por unos $20.000 millones, "las tasas han subido bastante y tras todo este lío quedaron más altas. Si el Gobierno se empieza a financiar a tasas demasiado altas, a futuro genera todo un problema por la carga de deuda que implica".

Explicó que en este escenario, "muchos inversores la semana pasada se asustaron, vendieron sus bonos y algunos fueron a comprar dólares, por eso vemos la suba del dólar y si bien el "blue" se calmó un poco, es un momento de mucha volatilidad, porque también el mundo está muy complicado porque EE.UU. subió la tasa de interés y eso también mete mucha presión".

Recordó que "estamos en un momento donde poco a poco se va a acabar el pico de la liquidación de dólares de la cosecha de granos y queda el pico de compras de importación de energía, con lo cual el mercado de los dólares va a estar más estresado y vamos a ver bastante volatilidad. Es un momento de mucha incertidumbre y el origen es el déficit fiscal. En tanto y en cuanto no haya un anuncio fuerte en torno al déficit fiscal todo lo demás son paliativos que pueden contener la situación de corto plazo pero no la van a resolver".