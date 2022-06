Dante Sica: "Estamos cerca del 80% de inflación, pero un error la puede llevar a 3 dígitos"

20/06/2022 - 03:28 Economía

El economista y ex ministro de Desarrollo Productivo del gobierno de Cambiemos, Dante Sica, se refirió al contexto actual y afirmó que la economía marcha a un segundo semestre de mayor tensión, que la inflación va rumbo a cerrar el año en 80%, pero "cualquier error del Gobierno la va a poner en 3 dígitos".

Sica, director de la consultora abeceb.com, sostuvo que "la Argentina está, por la incapacidad del Gobierno, administrando una crisis que cada día se profundiza más".

Sostuvo que "después de haber firmado el acuerdo con el FMI, las empresas dejaron de mirar en términos de medidas macroeconómicas a esta administración. Da la sensación que el Gobierno no tiene mucho más para ofrecer y no porque no tenga tiempo, sino porque carece de capacidad política para generar un conjunto de políticas económicas que cambie las expectativas de los agentes, para bien o para mal".

Puntualizó que "el acuerdo con el FMI quitó el escenario más disruptivo que era una situación de default. La crisis política desancló esas poquitas expectativas que había generado el acuerdo y hoy la mirada está puesta más en la transición que en las medidas que pueda generar el Gobierno. Cuando uno mira los números, la tasa de crecimiento del gasto, a pesar del aumento de tarifas, los subsidios económicos van a crecer respecto del año pasado. Es decir que no hay medidas de fondo. Hay retoques para administrar esta crisis con un agravamiento de la situación en términos generales".

Afirmó que "no veo la capacidad, ya no técnica sino política del Gobierno, de poder poner en marcha un conjunto de acciones que generen una estabilidad para poder mejorar la situación de la economía el año próximo". Subrayó que "vamos a ir a una segunda parte del año mucho más exigente y tensa que esta primera parte, que por un contexto internacional favorable, con los precios más altos en las últimos 3 décadas, mejoró la liquidación de exportaciones. Aún así no se ha podido acumular reservas ni frenar el proceso inflacionario".

Describió que "hacia adelante tenemos que esperar una economía que tiende a trabajar en un régimen de alta inflación. Hoy estamos más cerca de terminar el año en una inflación más cerca al 80% que al 70% y cualquier equivocación, descuido, error no forzado del Gobierno nos pone en una inflación de 3 dígitos".

"Vamos a un contexto –apuntó el economista- en el que la inercia inflacionaria va a generar mayor presión social. Comenzamos el año con paritarias al 40%, en marzo 45% se revisaron al 60% y por como viene la inflación en la última parte del año vamos a estar revisando todas las paritarias. Esto ha generado un piso inflacionario muy alto para el año que viene", subrayó el analista.